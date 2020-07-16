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Россия не приемлет обвинения Лондона в хакерских атаках, заявил Песков
Россия не приемлет обвинения Лондона в хакерских атаках по вакцине, как и во вмешательстве в выборы 2019, это голословные заявления, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T17:24
дмитрий песков
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дмитрий песков, в мире

Россия не приемлет обвинения Лондона в хакерских атаках, заявил Песков

17:24 16.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россия не приемлет обвинения Лондона в хакерских атаках по вакцине, как и во вмешательстве в выборы 2019, это голословные заявления, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы не приемлем подобные обвинения, ровно как и очередные голословные обвинения во вмешательстве в выборы 2019", - сказал Песков РИА Новости.
В начале мая британские и американские спецслужбы сообщали о том, что зафиксировали масштабные кибератаки на организации здравоохранения и исследовательские центры. Тогда же всем сотрудникам международных и национальных медицинских организаций было рекомендовано сменить личные пароли на доступ к компьютерной технике и перейти на двухфакторную аутентификацию. Злоумышленники, по данным спецслужб, пользуются технологией подборки часто употребляемых или не достаточно сложных паролей к учетным записям сотрудников медструктур.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, в том числе с помощью кибератак, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Вчера, 16:18
Слуцкий ответил на обвинения Великобритании в адрес России
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