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В Астраханской области микроавтобус со школьниками попал в ДТП
Одна школьница пострадала после аварии с микроавтобусом, перевозившим выпускников, и КамАЗом в Красноярском районе Астраханской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T17:26
красноярский район
астраханская область
происшествия
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красноярский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
красноярский район, астраханская область, происшествия

В Астраханской области микроавтобус со школьниками попал в ДТП

17:23 16.07.2020 (обновлено: 17:26 16.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Одна школьница пострадала после аварии с микроавтобусом, перевозившим выпускников, и КамАЗом в Красноярском районе Астраханской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Авария произошла в четверг днем на автодороге Красный Яр – Джанай - Сеитовка.
"Столкнулись Ford Transit, в котором находились шесть человек, в том числе четверо учащихся 11 классов, и КамАЗ", - сказал собеседник агентства, уточнив, что дети возвращались после сдачи ЕГЭ в село Красный Яр.
Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
14 июля, 12:47
Защита Ефремова закончила ознакомление с материалами дела о ДТП
"Девочка 2002 года рождения из Ford с травмами легкой степени тяжести доставлена больницу", - добавил он.
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Красноярский районАстраханская областьПроисшествия
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