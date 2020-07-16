https://ria.ru/20200716/1574456569.html
В Астраханской области микроавтобус со школьниками попал в ДТП
Одна школьница пострадала после аварии с микроавтобусом, перевозившим выпускников, и КамАЗом в Красноярском районе Астраханской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T17:23
2020-07-16T17:26
красноярский район
астраханская область
происшествия
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https://ria.ru/20200714/1574326035.html
красноярский район
астраханская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский район, астраханская область, происшествия