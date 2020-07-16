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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200716/1574456471.html
В Ивановской области число жертв коронавируса достигло 61
Две пациентки с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Ивановской области, общее число летальных случаев в регионе возросло до 61,... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T17:21
распространение нового коронавируса
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, ивановская область, общество

В Ивановской области число жертв коронавируса достигло 61

17:21 16.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 16 июл - РИА Новости. Две пациентки с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Ивановской области, общее число летальных случаев в регионе возросло до 61, сообщило областное правительство.
По состоянию на 16 июля в Ивановской области зарегистрированы 5752 случая новой коронавирусной инфекции, за сутки поставлен 61 диагноз. Среди новых случаев 40 человек обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими заразился 21 человек.
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"Статистика летальности пополнилась двумя случаями. Первый – пациентка 73 лет из Иванова с очень серьезным набором сопутствующих заболеваний. Причиной смерти стала пневмония тяжелого течения, вызванная новой коронавирусной инфекцией. Вторая пациентка 55 лет из Фурманова была госпитализирована в больницу им. Куваевых", - говорится в сообщении.
По данным облправительства, у второй женщины также были серьезные сопутствующие заболевания – болезни сердца, сахарный диабет второго типа.
Всего в регионе скончался 61 пациент с подтвержденным COVID.
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За сутки выписаны с выздоровлением 73 пациента. Суммарно в Ивановской области выздоровели 4088 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
В стационаре находятся 576 пациентов, в том числе на койках с кислородом – 229 человек, на аппаратах ИВЛ – 10 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИвановская областьОбщество
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