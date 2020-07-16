В Ивановской области число жертв коронавируса достигло 61

ВОРОНЕЖ, 16 июл - РИА Новости. Две пациентки с подтвержденной Две пациентки с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Ивановской области , общее число летальных случаев в регионе возросло до 61, сообщило областное правительство.

По состоянию на 16 июля в Ивановской области зарегистрированы 5752 случая новой коронавирусной инфекции, за сутки поставлен 61 диагноз. Среди новых случаев 40 человек обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими заразился 21 человек.

"Статистика летальности пополнилась двумя случаями. Первый – пациентка 73 лет из Иванова с очень серьезным набором сопутствующих заболеваний. Причиной смерти стала пневмония тяжелого течения, вызванная новой коронавирусной инфекцией. Вторая пациентка 55 лет из Фурманова была госпитализирована в больницу им. Куваевых", - говорится в сообщении.

По данным облправительства, у второй женщины также были серьезные сопутствующие заболевания – болезни сердца, сахарный диабет второго типа.

Всего в регионе скончался 61 пациент с подтвержденным COVID.

За сутки выписаны с выздоровлением 73 пациента. Суммарно в Ивановской области выздоровели 4088 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

В стационаре находятся 576 пациентов, в том числе на койках с кислородом – 229 человек, на аппаратах ИВЛ – 10 пациентов.