Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200716/1574456380.html
"Вселяет ужас": СМИ рассказали о новой эпохе после появления С-500
Египетская Sasapost рассказала о наступлении новой эпохи господства России на рынке вооружений с появлением зенитно-ракетных комплексов С-500. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T19:03
с-500 "прометей"
thaad
алексей криворучко
с-400 «триумф»
нато
сирия
калининград
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564513547_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_c1f8cc0e3cbb25eec91b0f1628918adf.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200716/1574439918.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200623/1573383004.html
https://ria.ru/20200320/1568843803.html
https://ria.ru/20190929/1559202903.html
Министерство обороны строит жилье для военных в г. Москва ул. ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ Д. 4 уже более 6 лет. Жду положенную по закону квартиру уже больше 10 лет.!!! Помогите достроить!!! Сил ждать уже нет!!! Мы бездомный полк!!! Мы обеспечены квартирами только на бумаге и в отчётах Министерства обороны.
142
вот С-500 ни в коем случае никому нельзя продавать. ОСОБЕННО китайцам, туркам и индусам, сколько бы лярдов не предлагали.
113
35
сирия
калининград
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564513547_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_c1f8cc0e3cbb25eec91b0f1628918adf.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564513547_208:0:2937:2047_1400x0_80_0_0_2b32feb70abce8b155a5ad4083cec822.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564513547_549:0:2596:2047_1400x0_80_0_0_351f95094d282c3b8f28454d2ae8a18f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
с-500 "прометей", thaad, алексей криворучко, с-400 «триумф», нато, сирия, калининград, безопасность

"Вселяет ужас": СМИ рассказали о новой эпохе после появления С-500

17:21 16.07.2020 (обновлено: 19:03 16.07.2020)
29316
© РИА Новости / Алексей МальгавкоКомплекс ПВО С-400 "Триумф"
Комплекс ПВО С-400 Триумф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Египетская Sasapost рассказала о наступлении новой эпохи господства России на рынке вооружений с появлением зенитно-ракетных комплексов С-500.
Как отмечает издание, система способна поражать десять баллистических ракет одновременно, даже если их скорость составляет от 18 до 25 тысяч километров в час. "Прометей" также может сбивать ракеты и самолеты на высоте до 200 километров.
Испытание новой баллистической ракеты Сармат
Вчера, 13:52
"Превратят в пепел". Военный аналитик нашел убийцу ядерной триады НАТО
Еще одной сильной стороной комплекса, по мнению авторов статьи, является его мобильность — С-500 можно привести в боевую готовность за несколько минут.
"Другое преимущество новой российской системы заключается в том, что ее можно перевозить на военных кораблях, что означает большую свободу передвижения, а более широкий диапазон применения в качестве оружия сдерживания в море говорит о том, что С-500 может уничтожить самые мощные американские эсминцы. Эти колоссальные возможности можно испытать всего за четыре секунды. Другими словами, система способна обнаружить угрозу, принять решение о способе реагирования, запустить свои ракеты по целям и уничтожить их всего за четыре секунды", — пишет Sasapost.
Бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer в небе
23 июня, 18:15
СМИ назвали "загадочное оружие", которым РФ способна отбить атаку США
При этом предшественник "Прометея", С-400, справлялся с аналогичной задачей за десять секунд.
"Указанные характеристики превращают российский комплекс в глобальную угрозу, за которой мир вынужден молча наблюдать", — отмечает автор.
В статье указывается, что комплекс успешно прошел испытания в Сирии. Его размещение на территории Калининграда будет означать включение в зону поражения территорий многих стран — членов НАТО. Если же они будут базироваться в Крыму, то любые вооруженные силы в Черном море окажутся под угрозой.
"В дополнение к ужасу, который новая система вселяет в другие страны, она принесет российской стороне большое количество денег", — отмечает издание.
В статье указывается, что российский ЗРК будет стоить около 500 миллионов долларов, в то время как американские Patriot — вдвое дороже, а цена THAAD и вовсе может достигать трех миллиардов долларов.
Система ПВО С-400 Триумф
20 марта, 08:00
Жажда "Триумфа": почему у США не получаются зенитные ракетные системы
"Наиболее вероятный сценарий действий для американских союзников — это тайное рукопожатие с российской стороной, будучи в объятиях Вашингтона, ведь слишком трудно устоять перед соблазном приобрести новый зенитный ракетный комплекс", — резюмирует автор.
С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля — воздух", представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом ПРО. Перспективная система способна уничтожать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты), а также крылатые ракеты.
Как заявил РИА Новости в мае заместитель министра обороны Алексей Криворучко, первые комплексы С-500 могут появиться на вооружении российской армии уже в следующем году.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Ночной пуск ракет зенитными ракетными системами С-400 Триумф на полигоне Ашулук в Астраханской области во время тактических учений войск ВКО РФ
29 сентября 2019, 08:00
Щит "Прометея". Россия получит непробиваемую систему ПВО
70326953613
Обсудить 35
С-500 "Прометей"THAADАлексей КриворучкоС-400 «Триумф»НАТОСирияКалининградБезопасность
Популярные комментарии
Министерство обороны строит жилье для военных в г. Москва ул. ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ Д. 4 уже более 6 лет. Жду положенную по закону квартиру уже больше 10 лет.!!! Помогите достроить!!! Сил ждать уже нет!!! Мы бездомный полк!!! Мы обеспечены квартирами только на бумаге и в отчётах Министерства обороны.
16 июля, 18:14
VAVladimir A.
244229083
вот С-500 ни в коем случае никому нельзя продавать. ОСОБЕННО китайцам, туркам и индусам, сколько бы лярдов не предлагали.
16 июля, 17:23
Yerik Beissen
10141007
Рекомендуем
Девушка с черными волосами
Загадочная находка в ванной заставила женщину заподозрить мужа в измене
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции
Погибший на окраине Горловки наемник из США Шон Фуллер с позывным Техас
Погибший под Горловкой диверсант был "наемником из США", заявили в ДНР
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
В СК заявили о наличии неопровержимых доказательств вины Фургала
Ядерный взрыв
"Разрушитель миров": почему США смогли создать самое страшное оружие
Сотрудник правоохранительных органов охраняет двор с не взорвавшимся снарядом после обстрела со стороны Армении в деревне Агдам, Азербайджан
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по АЭС
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории проводит исследование
Глава РФПИ отверг обвинения в краже данных о вакцине у Великобритании
Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Назван главный признак тяжелой формы COVID-19
Зенитно-ракетный комплекс С-400
Турция пообещала России охранять данные об С-400
Женщины набирают уголь в тачки в ЮАР
Южная Африка мечтает об атомной мощи, но стесняется обратиться к России
Армянские военные в Тавушской области
На чьей стороне Россия в армяно-азербайджанском конфликте?
Препараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Военные учения США в Южно-Китайском море
В США склоняются к силовому решению "китайской проблемы"
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Источник сообщил о задержании начальника отдела МВД в Москве
Газовые конфорки
Цена на газ для населения повысится с 1 августа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:53Экс-глава спорта России рассказал, как КГБ спас Олимпиаду-80 от скандала
06:46Экс-глава спорта России рассказал о безопасности во время Олимпиады-80
06:43В Иркутске обнаружили две нелегальные мастерские по изготовлению оружия
06:42В Бурятии потушили возгорание в Тункинском нацпарке
06:42Диетолог объяснил, почему не стоит худеть к лету
06:41В Сеуле предложили провести межпарламентские переговоры с КНДР
06:38Первую российскую лунную станцию протестируют оборудованием из США
06:35В Красноярске возбудили дело о похищении четырехлетнего ребенка
06:33В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев признал, что население Хабаровского края устало от Шпорта
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
Лента новостейМолния