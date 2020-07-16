"Вселяет ужас": СМИ рассказали о новой эпохе после появления С-500

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Египетская Египетская Sasapost рассказала о наступлении новой эпохи господства России на рынке вооружений с появлением зенитно-ракетных комплексов С-500

Как отмечает издание, система способна поражать десять баллистических ракет одновременно, даже если их скорость составляет от 18 до 25 тысяч километров в час. "Прометей" также может сбивать ракеты и самолеты на высоте до 200 километров.

Еще одной сильной стороной комплекса, по мнению авторов статьи, является его мобильность — С-500 можно привести в боевую готовность за несколько минут.

"Другое преимущество новой российской системы заключается в том, что ее можно перевозить на военных кораблях, что означает большую свободу передвижения, а более широкий диапазон применения в качестве оружия сдерживания в море говорит о том, что С-500 может уничтожить самые мощные американские эсминцы. Эти колоссальные возможности можно испытать всего за четыре секунды. Другими словами, система способна обнаружить угрозу, принять решение о способе реагирования, запустить свои ракеты по целям и уничтожить их всего за четыре секунды", — пишет Sasapost.

При этом предшественник "Прометея", С-400 , справлялся с аналогичной задачей за десять секунд.

"Указанные характеристики превращают российский комплекс в глобальную угрозу, за которой мир вынужден молча наблюдать", — отмечает автор.

В статье указывается, что комплекс успешно прошел испытания в Сирии . Его размещение на территории Калининграда будет означать включение в зону поражения территорий многих стран — членов НАТО . Если же они будут базироваться в Крыму, то любые вооруженные силы в Черном море окажутся под угрозой.

"В дополнение к ужасу, который новая система вселяет в другие страны, она принесет российской стороне большое количество денег", — отмечает издание.

В статье указывается, что российский ЗРК будет стоить около 500 миллионов долларов, в то время как американские Patriot — вдвое дороже, а цена THAAD и вовсе может достигать трех миллиардов долларов.

"Наиболее вероятный сценарий действий для американских союзников — это тайное рукопожатие с российской стороной, будучи в объятиях Вашингтона, ведь слишком трудно устоять перед соблазном приобрести новый зенитный ракетный комплекс", — резюмирует автор.

С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля — воздух", представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом ПРО. Перспективная система способна уничтожать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты), а также крылатые ракеты.

Как заявил РИА Новости в мае заместитель министра обороны Алексей Криворучко , первые комплексы С-500 могут появиться на вооружении российской армии уже в следующем году.