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В МИД прокомментировали наращивание США военной помощи Украине
В Москве обратили внимание на планомерное наращивание США военной помощи Киеву, Вашингтон стремится закрепить свое влияние на оборонный сектор Украины, заявила... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T17:46
мария захарова
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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мария захарова, москва, вашингтон (город), сша, в мире

В МИД прокомментировали наращивание США военной помощи Украине

17:18 16.07.2020 (обновлено: 17:46 16.07.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В Москве обратили внимание на планомерное наращивание США военной помощи Киеву, Вашингтон стремится закрепить свое влияние на оборонный сектор Украины, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что проект оборонного бюджета США на 2021 год предусматривает выделение десятков миллионов долларов непосредственно на поставки вооружений Киеву.
"Предполагается даже разработать программу по комплексному содействию развитию вооружённых сил Украины. Очевидно, США настроены использовать предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями для закрепления своего влияния на оборонный сектор страны. Вашингтон всегда активно подталкивал Киев к реформированию силовых структур и переходу ВПК страны именно на натовские стандарты", - сказала Захарова.
Подобными действиями Вашингтон, по сути, поддерживает "партию войны" в Киеве и "поощряет курс украинских властей на саботаж минских договоренностей и продолжение боевых действий в Донбассе", добавила Захарова.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
25 июня, 17:36
МИД осудил поставки США вооружений на Украину
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Мария ЗахароваМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
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