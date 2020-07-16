В МИД прокомментировали наращивание США военной помощи Украине

Она отметила, что проект оборонного бюджета США на 2021 год предусматривает выделение десятков миллионов долларов непосредственно на поставки вооружений Киеву.

"Предполагается даже разработать программу по комплексному содействию развитию вооружённых сил Украины. Очевидно, США настроены использовать предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями для закрепления своего влияния на оборонный сектор страны. Вашингтон всегда активно подталкивал Киев к реформированию силовых структур и переходу ВПК страны именно на натовские стандарты", - сказала Захарова.