https://ria.ru/20200716/1574455984.html
Титов сообщил о намерении Шнурова участвовать в выборах в Госдуму
Музыкант Сергей Шнуров, член Партии роста, будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году, сообщил в четверг глава партии Борис Титов. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T17:17
2020-07-16T18:11
культура
борис титов
госдума рф
шнур (сергей шнуров)
политика
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https://ria.ru/20200630/1573654228.html
6
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борис титов, госдума рф, шнур (сергей шнуров), политика