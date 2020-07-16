Титов сообщил о намерении Шнурова участвовать в выборах в Госдуму

"Мы со Шнуровым здесь (в Челябинске) были… Но решили, что в этот раз он пропустит (выборы). Но в Госдуму он точно идет", — сказал Титов журналистам в ходе рабочей поездки в Челябинск.

Недавно сообщалось, что Шнуров стал членом петербургского отделения Партии роста и не исключил возможности своего участия в выборах в Госдуму в 2021 году. Ранее глава партии, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов вручил музыканту партбилет. В феврале Титов и Шнуров провели в Челябинске встречу с членами и сторонниками партии.