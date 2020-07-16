Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200716/1574455984.html
Титов сообщил о намерении Шнурова участвовать в выборах в Госдуму
Музыкант Сергей Шнуров, член Партии роста, будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году, сообщил в четверг глава партии Борис Титов. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T18:11
культура
борис титов
госдума рф
шнур (сергей шнуров)
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574459873_0:223:3244:2048_1400x0_80_0_0_5ae7188844740002f953a6d6d2b870c2.jpg
https://ria.ru/20200630/1573654228.html
6
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574459873_0:223:3244:2048_1400x0_80_0_0_5ae7188844740002f953a6d6d2b870c2.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574459873_134:0:2865:2048_1400x0_80_0_0_32960a96966c7552e6e738459c52a5fd.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574459873_475:0:2523:2048_1400x0_80_0_0_3cf012fc85f44226508e37a55e7a4c23.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
борис титов, госдума рф, шнур (сергей шнуров), политика

Титов сообщил о намерении Шнурова участвовать в выборах в Госдуму

17:17 16.07.2020 (обновлено: 18:11 16.07.2020)
1684
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБорис Титов и Сергей Шнуров на съезде Всероссийской политической "Партии РОСТА"
Борис Титов и Сергей Шнуров на съезде Всероссийской политической Партии РОСТА
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 16 июл — РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров, член Партии роста, будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году, сообщил в четверг глава партии Борис Титов.
"Мы со Шнуровым здесь (в Челябинске) были… Но решили, что в этот раз он пропустит (выборы). Но в Госдуму он точно идет", — сказал Титов журналистам в ходе рабочей поездки в Челябинск.
Недавно сообщалось, что Шнуров стал членом петербургского отделения Партии роста и не исключил возможности своего участия в выборах в Госдуму в 2021 году. Ранее глава партии, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов вручил музыканту партбилет. В феврале Титов и Шнуров провели в Челябинске встречу с членами и сторонниками партии.
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров
30 июня, 00:03Культура
Сергей Шнуров стал генеральным продюсером RTVI
14131024106
Обсудить 6
КультураБорис ТитовГосдума РФШнур (Сергей Шнуров)Политика
Рекомендуем
Девушка с черными волосами
Загадочная находка в ванной заставила женщину заподозрить мужа в измене
Комплекс ПВО С-400 Триумф
"Вселяет ужас": СМИ рассказали о новой эпохе после появления С-500
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
В СК заявили о наличии неопровержимых доказательств вины Фургала
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин удивился, как экс-жена потеряла недвижимость на "сто миллионов"
Препараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Символ Крымского моста кот Мостик в редакции РИА Новости в Симферополе
Символ Крымского моста кот Мостик начал работать в МИА "Россия сегодня"
Сотрудник правоохранительных органов охраняет двор с не взорвавшимся снарядом после обстрела со стороны Армении в деревне Агдам, Азербайджан
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по АЭС
Участники акции Бессмертный полк в Санкт-Петербурге
Шествие "Бессмертного полка" 26 июля отменили
Подводная лодка
Британское СМИ рассказало, как подводная лодка чуть не протаранила паром
Социальная сеть Twitter
Эксперты рассказали о возможностях Twitter манипулировать мнением людей
Участники несанкционированной акции за отмену поправок в Конституцию РФ на Пушкинской площади в Москве
Песков прокомментировал прошедшие несанкционированные акции
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
Из постановления об аресте Сафронова убрали данные о чешском разведчике
Погибший на окраине Горловки наемник из США Шон Фуллер с позывным Техас
Погибший под Горловкой диверсант был "наемником из США", заявили в ДНР
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали наращивание США военной помощи Украине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:53Экс-глава спорта России рассказал, как КГБ спас Олимпиаду-80 от скандала
06:46Экс-глава спорта России рассказал о безопасности во время Олимпиады-80
06:43В Иркутске обнаружили две нелегальные мастерские по изготовлению оружия
06:42В Бурятии потушили возгорание в Тункинском нацпарке
06:42Диетолог объяснил, почему не стоит худеть к лету
06:41В Сеуле предложили провести межпарламентские переговоры с КНДР
06:38Первую российскую лунную станцию протестируют оборудованием из США
06:35В Красноярске возбудили дело о похищении четырехлетнего ребенка
06:33В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев признал, что население Хабаровского края устало от Шпорта
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
Лента новостейМолния