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В МИД отметили угрозу дальнейшей интернационализации конфликта в Ливии
Отсутствие прочного мира в Ливии чревато дальнейшим разрушением социально-экономической инфраструктуры этой страны, кроме того, растет угроза дальнейшей... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T17:15
обострение конфликта в ливии
акиля салех
халифа хафтар
мария захарова
триполи
ливия
египет
в мире
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353
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обострение конфликта в ливии, акиля салех, халифа хафтар, мария захарова, триполи, ливия, египет, в мире

В МИД отметили угрозу дальнейшей интернационализации конфликта в Ливии

17:15 16.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Отсутствие прочного мира в Ливии чревато дальнейшим разрушением социально-экономической инфраструктуры этой страны, кроме того, растет угроза дальнейшей интернационализации ливийского конфликта, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это чревато новыми жертвами среди населения, дальнейшим разрушением социально-экономической инфраструктуры, растет угроза и дальнейшей интернационализации конфликта", - сказала Захарова, напомнив о недавнем решении Палаты представителей (парламента Ливии, правящего на востоке страны) санкционировать участие вооруженных сил Египта в ливийском конфликте.
Палата представителей Ливии во главе с Акилой Салехом в ночь на вторник разрешилa египетским вооруженным силам вмешаться в ситуацию в Ливии. В заявлении парламента было сказано, что Египет имеет право вмешаться, чтобы защитить ливийскую и египетскую национальную безопасность, если увидит неизбежную угрозу безопасности двух стран.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА - Египет.
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Обострение конфликта в ЛивииАкиля СалехХалифа ХафтарМария ЗахароваТриполиЛивияЕгипетВ мире
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