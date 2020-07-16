В МИД отметили угрозу дальнейшей интернационализации конфликта в Ливии

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Отсутствие прочного мира в Ливии чревато дальнейшим разрушением социально-экономической инфраструктуры этой страны, кроме того, растет угроза дальнейшей интернационализации ливийского конфликта, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это чревато новыми жертвами среди населения, дальнейшим разрушением социально-экономической инфраструктуры, растет угроза и дальнейшей интернационализации конфликта", - сказала Захарова, напомнив о недавнем решении Палаты представителей (парламента Ливии, правящего на востоке страны) санкционировать участие вооруженных сил Египта в ливийском конфликте.
Палата представителей Ливии во главе с Акилой Салехом в ночь на вторник разрешилa египетским вооруженным силам вмешаться в ситуацию в Ливии. В заявлении парламента было сказано, что Египет имеет право вмешаться, чтобы защитить ливийскую и египетскую национальную безопасность, если увидит неизбежную угрозу безопасности двух стран.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА - Египет.