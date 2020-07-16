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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200716/1574455614.html
Песков назвал обвинения Лондона в кибератаках голословными
Россия не располагает информацией, кто мог взламывать фармкомпании и исследовательские центры в Великобритании, и никакого отношения к этому не имеет, заявил... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T18:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
великобритания
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус covid-19, россия, великобритания, в мире

Песков назвал обвинения Лондона в кибератаках голословными

17:14 16.07.2020 (обновлено: 18:03 16.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россия не располагает информацией, кто мог взламывать фармкомпании и исследовательские центры в Великобритании, и никакого отношения к этому не имеет, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не располагаем информацией, кто мог взламывать фармкомпании и исследовательские центры в Великобритании. Можем сказать одно - Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения", - сказал он.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 17:05
В МИД прокомментировали заявление Лондона о вмешательстве России в выборы
Центр кибербезопасности Соединенного Королевства ранее заявил, что якобы связанные с РФ хакеры пытались похитить в Британии, США и Канаде данные о разработке вакцины от COVID-19.
Как следует из распространенной центром справки, хакеры пытались получить доступ к компьютерным системам разработчиков вакцины по всему миру, и многие из добытых ими данных не несли ценности с точки зрения разведки. Группировка, вероятно, хранит похищенные данные для того, чтобы воспользоваться ими позже или в случае, если они станут значимыми. Хакеры, отмечает центр, сканировали принадлежащие разработчикам IP-адреса и находили уязвимости для проникновения. Для похищения логинов и паролей для доступа в компьютерные системы хакеры использовали фишинг.
В Великобритании вакцины от COVID-19 разрабатывают два научных центра: Оксфордский университет и Imperial College в Лондоне.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
1161118
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияВеликобританияВ мире
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