В МИД поддержали усилия Сербии по урегулированию косовской проблемы

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. РФ поддерживает усилия Сербии по урегулированию косовской проблемы, ждет от сторон жизнеспособного и взаимоприемлемого решения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы поддерживаем усилия президента Сербии Александра Вучича, которые направлены на мирное урегулирование косовской проблемы в том числе в рамках диалога между Белградом и Приштиной", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Она отметила, что РФ исходит из того, что Европейский Союз, который наделен решением Генеральной ассамблеей ООН ролью посредника в этом процессе, будет добросовестно исполнять свои функции, добиваясь выполнения договоренностей, уже достигнутых сторонами.
"Российская позиция по Косово остается неизменной, хотела бы это подчеркнуть. Выступаем за достижение Белградом и Приштиной жизнеспособного и взаимоприемлемого решения на основе резолюции совета безопасности ООН 1244", - подчеркнула Захарова.
Десятого июля состоялся онлайн-саммит по возобновлению диалога между Белградом и Приштиной по инициативе Франции и Германии. Сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Авдулах Хоти выразили готовность возобновить переговоры по нормализации отношений. При этом в интервью национальному телевидению Сербии по итогам беседы Вучич заявил, что требования Косово на видеосаммите были "бессмысленными".
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни сербских граждан в Косово в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Однако после введения в ноябре 2018 года властями в Приштине торговых пошлин в размере 100% на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины, диалог был приостановлен.