В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 20 264

"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 224 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 20 264. Всего 13 640 человек были вылечены, а 666 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.