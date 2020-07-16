В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 20 264

КИШИНЕВ, 16 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 224, до 20 264, всего умерли 666 человек, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее власти Молдавии сообщили о 20 040 зарегистрированных случаях коронавируса, 659 из которых стали летальными.
"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 224 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 20 264. Всего 13 640 человек были вылечены, а 666 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
В Молдавии до 31 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,1 миллиона случаев заражения, свыше 574 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.