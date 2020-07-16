Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200716/1574454566.html
МИД назвал санкции против Пригожина "паранойей"
Санкции США против россиян в суданском контексте вызывают сожаление, а утверждения о "руке Кремля" в различных регионах мира - это паранойя, заявила официальный РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T17:23
евгений пригожин
министерство финансов сша
санкции в отношении россии
омар аль-башир
россия
судан
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573977344_0:0:3048:1714_1400x0_80_0_0_d2821da65368d01c730233b5abf74647.jpg
https://ria.ru/20200716/1574434188.html
https://ria.ru/20200715/1574406459.html
https://ria.ru/20200709/1574123312.html
россия
судан
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573977344_0:0:3048:1714_1400x0_80_0_0_d2821da65368d01c730233b5abf74647.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573977344_150:0:2881:2048_1400x0_80_0_0_788d2fba752b20566a00bf20d95930fa.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573977344_491:0:2539:2048_1400x0_80_0_0_9f715a92f92c4a3cdf7db9655cad109d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений пригожин, министерство финансов сша, санкции в отношении россии, омар аль-башир, россия, судан, сша, в мире

МИД назвал санкции против Пригожина "паранойей"

17:01 16.07.2020 (обновлено: 17:23 16.07.2020)
549
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Санкции США против россиян в суданском контексте вызывают сожаление, а утверждения о "руке Кремля" в различных регионах мира - это паранойя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вызывает сожаление решение Минфина США от 15 июля внести в свой санкционный список в суданском контексте трех российских граждан, а также пять компаний", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Евгений Пригожин
Вчера, 12:28
В Кремле прокомментировали введение санкций США против Пригожина
"Утверждение о некоей "руке Кремля" в различных регионах мира – это такая американская паранойя. Что касается санкций, они лишь добавляют негатив в и без того непростые отношения между нашими странами", - отметила она.
Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) в среду сообщило о внесении в санкционный список лиц и компаний, связанных с российским предпринимателем Евгением Пригожиным. Согласно сообщению минфина, "игроки, против которых были приняты шаги сегодня, напрямую содействовали действиям Пригожина в мире и пытались подавить и дискредитировать протестующих за демократические реформы в Судане".
В список санкций внесены: россиянин Игорь Лавренков, Андрей Мандель (гражданство не указано) и россиянин Михаил Потепкин.
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
15 июля, 19:40
Оператор "Северного потока — 2" ответил на угрозы Помпео ввести санкции
ООО "М Инвест", по данным американских властей, служит прикрытием для так называемой ЧВК Вагнера в Судане и "разрабатывает планы для бывшего президента Судана Омара Аль-Башира по подавлению протестов". Андрей Мандель и Михаил Потепкин якобы играют ключевую роль в работе этой организации.
Компании Shine Dragon Group Limited, Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp&Exp. Co. и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company Limited, утверждает минфин США, помогали осуществить более 100 переводов на сумму более 7,5 миллионов долларов, "отправленных в интересах Пригожина".
Игорь Лавренков, возглавлявший Shine Dragon Group Limited, был "лично причастен к установлению связи компании с "М Инвест", говорится в сообщении.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
9 июля, 16:31Медиавойны
В МИД не исключили ответных мер на санкции Великобритании против России
1812003
Обсудить 0
Евгений ПригожинМинистерство финансов СШАСанкции в отношении РоссииОмар аль-БаширРоссияСуданСШАВ мире
Рекомендуем
Максим Бужанский
Депутат от "Слуги народа" ответил на вызов "на дуэль" по русскому языку
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД рассказали о тренировке американцами боевиков в Сирии
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД России подготовил доклад о правах человека на Украине
Здание Министерства иностранных дел
В МИД ответили на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин удивился, как экс-жена потеряла недвижимость на "сто миллионов"
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали заявление Лондона о вмешательстве России в выборы
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Глава МИД Испании и генсек НАТО обсудили "сложные отношения с Россией"
Вид на Екатеринбург со смотровой площадки бизнес-центра Высоцкий
Екатеринбургская епархия одобрила идею переименовать Свердловскую область
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали наращивание США военной помощи Украине
Майдан Независимости в Киеве
МИД обвинил Украину в оправдании и героизации нацистских преступников
Мишель Обама
Мишель Обама станет ведущей подкаста
Комплекс ПВО С-400 Триумф
"Вселяет ужас": СМИ рассказали о новой эпохе после появления С-500
Движение автомобилей на Садовом кольце в Москве
В Москве вечером ожидаются девятибалльные пробки из-за непогоды
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 27 мая 2019
МИД Кубы раскритиковал предложение Трампа продать Пуэрто-Рико
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:46Экс-глава спорта России рассказал о безопасности во время Олимпиады-80
06:43В Иркутске обнаружили две нелегальные мастерские по изготовлению оружия
06:42В Бурятии потушили возгорание в Тункинском нацпарке
06:42Диетолог объяснил, почему не стоит худеть к лету
06:41В Сеуле предложили провести межпарламентские переговоры с КНДР
06:38Первую российскую лунную станцию протестируют оборудованием из США
06:35В Красноярске возбудили дело о похищении четырехлетнего ребенка
06:33В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев признал, что население Хабаровского края устало от Шпорта
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
05:32В Венесуэле подтвердили задержание колумбийского судна с гумпомощью
Лента новостейМолния