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В МИД рассказали о тренировке американцами боевиков в Сирии
Поступает информация, что оккупирующие "зону безопасности" вокруг сирийского Ат-Танфа американцы тренируют боевиков, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T17:12
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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война в сирии, мария захарова, сирия, сша, в мире

В МИД рассказали о тренировке американцами боевиков в Сирии

17:01 16.07.2020 (обновлено: 17:12 16.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Поступает информация, что оккупирующие "зону безопасности" вокруг сирийского Ат-Танфа американцы тренируют боевиков, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Поступает информация о том, что оккупирующие "зону безопасности" вокруг населённого пункта Ат-Танф - речь идет об американцах -тренируют и снабжают оружием боевиков незаконных вооруженных формирований "Магавир ас-Саура", делается это для диверсионных акций в других частях Сирии", - заявила она.
По словам Захаровой, в районах незаконного присутствия США в Сирии с террористами "не только не покончено, но и наоборот, их поощряют к дальнейшей активности".
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