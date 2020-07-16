Преступность среди мигрантов в Подмосковье упала почти на 5%

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Количество преступлений на территории . Количество преступлений на территории Московской области , совершенных мигрантами сократилось на 4,7% с начала 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

"Согласно данным ГУ МВД России по Московской области с начала года количество преступлений, совершенных иностранными гражданами на территории Подмосковья, снизилось на 4,7%, а количество административных правонарушений - на 54,6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого год", - говорится в сообщении.

В релизе отмечается, что с начала 2020 года иностранными гражданами на территории Московской области было совершено 2807 преступлений, что на 190 преступлений меньше, чем в 2019 году в период с января по июнь включительно.