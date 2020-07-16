https://ria.ru/20200716/1574454512.html
Преступность среди мигрантов в Подмосковье упала почти на 5%
Количество преступлений на территории Московской области, совершенных мигрантами сократилось на 4,7% с начала 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T17:15
2020-07-16T17:15
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости
. Количество преступлений на территории Московской области
, совершенных мигрантами сократилось на 4,7% с начала 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Подмосковья.
"Согласно данным ГУ МВД России по Московской области с начала года количество преступлений, совершенных иностранными гражданами на территории Подмосковья, снизилось на 4,7%, а количество административных правонарушений - на 54,6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого год", - говорится в сообщении.
В релизе отмечается, что с начала 2020 года иностранными гражданами на территории Московской области было совершено 2807 преступлений, что на 190 преступлений меньше, чем в 2019 году в период с января по июнь включительно.
"Количество убийств сократилось на 61,3 %, незаконного оборота наркотиков на 18,7 %, разбоев на 17%, грабежей на 8,2%, краж на 0,1%. Количество административных правонарушений составило 17 342, что на 14 365 правонарушений меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - добавили в ведомстве.