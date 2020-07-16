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Россия призвала стороны ливийского конфликта прекратить огонь
Россия призывает стороны конфликта в Ливии не допустить нового витка эскалации и немедленно прекратить огонь, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:57
обострение конфликта в ливии
халифа хафтар
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
триполи
ливия
египет
в мире
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обострение конфликта в ливии, халифа хафтар, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), триполи, ливия, египет, в мире

Россия призвала стороны ливийского конфликта прекратить огонь

16:57 16.07.2020
146
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россия призывает стороны конфликта в Ливии не допустить нового витка эскалации и немедленно прекратить огонь, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы призываем враждующие ливийские лагеря к недопущению нового витка эскалации обстановки, к немедленному и устойчивому прекращению огня. И, конечно же, к запуску инклюзивного политического диалога на базе резолюций Совета Безопасности ООН", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.
Как отметила дипломат, обстановка на земле по-прежнему остается напряженной, а по некоторым данным, "противоборствующие ливийские стороны просто взяли паузу, чтобы перегруппировать силы для возобновления вооруженной конфронтации".
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА - Египет.
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РИА Новости
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Обострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ТриполиЛивияЕгипетВ мире
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