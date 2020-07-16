Россия призвала стороны ливийского конфликта прекратить огонь

"Мы призываем враждующие ливийские лагеря к недопущению нового витка эскалации обстановки, к немедленному и устойчивому прекращению огня. И, конечно же, к запуску инклюзивного политического диалога на базе резолюций Совета Безопасности ООН", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.