Россия призвала стороны ливийского конфликта прекратить огонь

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россия призывает стороны конфликта в Ливии не допустить нового витка эскалации и немедленно прекратить огонь, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы призываем враждующие ливийские лагеря к недопущению нового витка эскалации обстановки, к немедленному и устойчивому прекращению огня. И, конечно же, к запуску инклюзивного политического диалога на базе резолюций Совета Безопасности ООН", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.
Как отметила дипломат, обстановка на земле по-прежнему остается напряженной, а по некоторым данным, "противоборствующие ливийские стороны просто взяли паузу, чтобы перегруппировать силы для возобновления вооруженной конфронтации".
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА - Египет.
РИА Новости