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Мишель Обама станет ведущей подкаста
Бывшая первая леди США Мишель Обама заявила, что станет ведущей подкаста, который будет выходить на музыкальном стриминговом сервисе Spotify и будет посвящен... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:56
хиллари клинтон
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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хиллари клинтон, мишель обама, сша, в мире

Мишель Обама станет ведущей подкаста

16:56 16.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк Мишель Обама
 Мишель Обама
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Мишель Обама. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Бывшая первая леди США Мишель Обама заявила, что станет ведущей подкаста, который будет выходить на музыкальном стриминговом сервисе Spotify и будет посвящен отношениям и здоровью.

"Я очень рада объявить о новом совместном проекте со Spotify - Michelle Obama Podcast. Этот год выдался нелегким, и я надеюсь, что этот подкаст может помочь нам разобраться, что с нами происходит, и породит новые разговоры с нашими близкими. Жду-не дождусь, когда вы все послушаете его 29 июля", - написала она в своем официальном Twitter-аккаунте.

Как сообщила Обама в видеоролике, размещенном в Twitter, в первом сезоне подкаста она будет говорить "с близкими людьми", в том числе с мамой, братом, коллегами и друзьями. Как сообщают СМИ, в гостях у бывшей первой леди побывают американский комик ирландского происхождения Конан О'Брайен и предпринимательница, бывший советник Барака Обамы Валери Джарретт.
Ранее сообщалось о том, что свой подкаст начнет вести бывший госсекретарь и экс-кандидат на пост президента США Хиллари Клинтон. Сообщалось, что старт шоу намечен на конец весны.
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Хиллари КлинтонМишель ОбамаСШАВ мире
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