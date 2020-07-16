Мишель Обама станет ведущей подкаста

"Я очень рада объявить о новом совместном проекте со Spotify - Michelle Obama Podcast. Этот год выдался нелегким, и я надеюсь, что этот подкаст может помочь нам разобраться, что с нами происходит, и породит новые разговоры с нашими близкими. Жду-не дождусь, когда вы все послушаете его 29 июля", - написала она в своем официальном Twitter-аккаунте.