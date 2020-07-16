Мишель Обама станет ведущей подкаста

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Бывшая первая леди США Мишель Обама заявила, что станет ведущей подкаста, который будет выходить на музыкальном стриминговом сервисе Spotify и будет посвящен отношениям и здоровью.
"Я очень рада объявить о новом совместном проекте со Spotify - Michelle Obama Podcast. Этот год выдался нелегким, и я надеюсь, что этот подкаст может помочь нам разобраться, что с нами происходит, и породит новые разговоры с нашими близкими. Жду-не дождусь, когда вы все послушаете его 29 июля", - написала она в своем официальном Twitter-аккаунте.
Как сообщила Обама в видеоролике, размещенном в Twitter, в первом сезоне подкаста она будет говорить "с близкими людьми", в том числе с мамой, братом, коллегами и друзьями. Как сообщают СМИ, в гостях у бывшей первой леди побывают американский комик ирландского происхождения Конан О'Брайен и предпринимательница, бывший советник Барака Обамы Валери Джарретт.
Ранее сообщалось о том, что свой подкаст начнет вести бывший госсекретарь и экс-кандидат на пост президента США Хиллари Клинтон. Сообщалось, что старт шоу намечен на конец весны.