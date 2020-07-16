Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200716/1574454169.html
В МИД ответили на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
Новые санкции США против российских газопроводных проектов доказывают аксиому об отсутствии у Вашингтона иных аргументов, угрозы США применить весь набор... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T17:38
майк помпео
северный поток — 2
турецкий поток
хайко маас
мид германии
берлин (город)
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571640428_0:106:3268:1944_1400x0_80_0_0_2cdf0d8fa60fc1908ff4454803dad729.jpg
https://ria.ru/20200716/1574440113.html
https://ria.ru/20200716/1574434561.html
Распродажа недр - это не бизнес, а проект по обогащению определенных кланов, за счет всенародного достояния, санкциям быть.
20
Убыток Роснефти за пол года 156млрд рублей. Убыток Газпрома за пол года 120млрд рублей. Что-то на бензоколонке пошло не так.
13
3
берлин (город)
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571640428_0:106:3268:1944_1400x0_80_0_0_2cdf0d8fa60fc1908ff4454803dad729.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571640428_269:0:3000:2048_1400x0_80_0_0_03abaa60a14cb93f63e9afc0775ede7f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571640428_610:0:2658:2048_1400x0_80_0_0_a1675e77a343cf710f8c71f4b33ef7de.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майк помпео, северный поток — 2, турецкий поток, хайко маас, мид германии, берлин (город), вашингтон (город), сша, в мире

В МИД ответили на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"

16:53 16.07.2020 (обновлено: 17:38 16.07.2020)
1068
© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел
Здание Министерства иностранных дел
© РИА Новости / Владимир Баранов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Новые санкции США против российских газопроводных проектов доказывают аксиому об отсутствии у Вашингтона иных аргументов, угрозы США применить весь набор репрессивных мер против участников этих проектов напоминают риторику "холодной войны", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил в среду, что госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами.
Строительство газопровода Северный поток-2
Вчера, 13:55
Немецкий бизнес ответил на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
"Мы отмечаем, что с удивительным упорством в Вашингтоне продолжают доказывать миру то, что стало аксиомой, а именно факт того, что кроме санкций у США не осталось иных аргументов международной повестки", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, "достается теперь уже собственно союзникам США в Европе". "На этот раз сам руководитель госдепартамента объявил о корректировках в публикуемых ведомством разъяснениях по применению статьи 232 закона от 2017 года о противодействии противникам Америки посредством санкций. Теперь, как было объяснено госдепартаментом, действие этого закона все-таки будет распространяться на газопроводные проекты, в частности "Северный поток 2" и вторую ветку "Турецкого потока", - добавила она.
"Также озвучены угрозы применения всего набора репрессивных мер в случае, если так называемые нарушители все-таки будут в них участвовать. Чем больше я смотрю интервью Майка Помпео в последнее время, где он затрагивает подобные темы, тем больше мне кажется, что я смотрю художественный фильм времен "холодной войны", - указала дипломат.
В связи с этим она подняла вопрос о том, читали ли в госдепартаменте тот самый закон, а именно непосредственно статью 232, на которую ссылался Помпео. "Мы читали. И рассказывали американским партнерам о деталях договоренностей – и международных и их внутренних законодательных актов, на которые они ссылаются", - заявила Захарова.
Строительство газопровода Северный поток-2
Вчера, 12:33
В Кремле прокомментировали угрозу санкций США по "Северному потоку — 2"
Она подчеркнула, что "в этой самой статье 232 указано, что президент США может вводить санкции только "по согласованию с союзниками". "Любопытно, такие решения с кем-то согласовывались? Может быть, с Берлином? Хотя там только ленивый не обозначил свое негативное отношение к неким гипотетическим американским санкциям против немецких компаний", - указала официальный представитель МИД РФ. Она уверена, что США преследуют собственные конъюнктурные экономические интересы, а их стремление очевидно – закрепиться в Европе в качестве поставщика углеводородов.
Говоря о реакции Берлина на заявление Помпео о санкциях, Захарова прокомментировала слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса, который заявил, что Вашингтон пренебрегает правом и суверенитетом Европы, угрожая санкциями против проекта "Северный поток 2", и подчеркнул, что Европейская энергетическая политика формируется в Европе, а не в Вашингтоне.
"В общем-то, с этой фразой невозможно не согласиться. Есть только одно "но": возможно, проблема в том, что ее начали произносить только сейчас. Возможно, нужно было бы оперировать подобными тезисами чуть раньше", - подчеркнула Захарова.
37532017103
Обсудить 3
Майк ПомпеоСеверный поток — 2Турецкий потокХайко МаасМИД ГерманииБерлин (город)Вашингтон (город)СШАВ мире
Популярные комментарии
Распродажа недр - это не бизнес, а проект по обогащению определенных кланов, за счет всенародного достояния, санкциям быть.
16 июля, 18:09
НБНиколай Борзовский
1400006
Убыток Роснефти за пол года 156млрд рублей. Убыток Газпрома за пол года 120млрд рублей. Что-то на бензоколонке пошло не так.
16 июля, 16:55
ВПВасилий Прекрасноволосый
620005
Рекомендуем
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Маас ответил на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
Максим Бужанский
Депутат от "Слуги народа" ответил на вызов "на дуэль" по русскому языку
Майдан Независимости в Киеве
МИД обвинил Украину в оправдании и героизации нацистских преступников
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Глава МИД Испании и генсек НАТО обсудили "сложные отношения с Россией"
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
МИД назвал санкции против Пригожина "паранойей"
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали наращивание США военной помощи Украине
Комплекс ПВО С-400 Триумф
"Вселяет ужас": СМИ рассказали о новой эпохе после появления С-500
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали заявление Лондона о вмешательстве России в выборы
Вид на Екатеринбург со смотровой площадки бизнес-центра Высоцкий
Екатеринбургская епархия одобрила идею переименовать Свердловскую область
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД рассказали о тренировке американцами боевиков в Сирии
Мишель Обама
Мишель Обама станет ведущей подкаста
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД России подготовил доклад о правах человека на Украине
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин удивился, как экс-жена потеряла недвижимость на "сто миллионов"
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции
Строительство газопровода Северный поток-2
Немецкий бизнес ответил на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:46Экс-глава спорта России рассказал о безопасности во время Олимпиады-80
06:43В Иркутске обнаружили две нелегальные мастерские по изготовлению оружия
06:42В Бурятии потушили возгорание в Тункинском нацпарке
06:42Диетолог объяснил, почему не стоит худеть к лету
06:41В Сеуле предложили провести межпарламентские переговоры с КНДР
06:38Первую российскую лунную станцию протестируют оборудованием из США
06:35В Красноярске возбудили дело о похищении четырехлетнего ребенка
06:33В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев признал, что население Хабаровского края устало от Шпорта
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
05:32В Венесуэле подтвердили задержание колумбийского судна с гумпомощью
Лента новостейМолния