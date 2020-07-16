В МИД ответили на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Новые санкции Новые санкции США против российских газопроводных проектов доказывают аксиому об отсутствии у Вашингтона иных аргументов, угрозы США применить весь набор репрессивных мер против участников этих проектов напоминают риторику "холодной войны", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"Мы отмечаем, что с удивительным упорством в Вашингтоне продолжают доказывать миру то, что стало аксиомой, а именно факт того, что кроме санкций у США не осталось иных аргументов международной повестки", - сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, "достается теперь уже собственно союзникам США в Европе". "На этот раз сам руководитель госдепартамента объявил о корректировках в публикуемых ведомством разъяснениях по применению статьи 232 закона от 2017 года о противодействии противникам Америки посредством санкций. Теперь, как было объяснено госдепартаментом, действие этого закона все-таки будет распространяться на газопроводные проекты, в частности "Северный поток 2" и вторую ветку "Турецкого потока", - добавила она.

"Также озвучены угрозы применения всего набора репрессивных мер в случае, если так называемые нарушители все-таки будут в них участвовать. Чем больше я смотрю интервью Майка Помпео в последнее время, где он затрагивает подобные темы, тем больше мне кажется, что я смотрю художественный фильм времен "холодной войны", - указала дипломат.

В связи с этим она подняла вопрос о том, читали ли в госдепартаменте тот самый закон, а именно непосредственно статью 232, на которую ссылался Помпео. "Мы читали. И рассказывали американским партнерам о деталях договоренностей – и международных и их внутренних законодательных актов, на которые они ссылаются", - заявила Захарова.

Она подчеркнула, что "в этой самой статье 232 указано, что президент США может вводить санкции только "по согласованию с союзниками". "Любопытно, такие решения с кем-то согласовывались? Может быть, с Берлином ? Хотя там только ленивый не обозначил свое негативное отношение к неким гипотетическим американским санкциям против немецких компаний", - указала официальный представитель МИД РФ. Она уверена, что США преследуют собственные конъюнктурные экономические интересы, а их стремление очевидно – закрепиться в Европе в качестве поставщика углеводородов.

Говоря о реакции Берлина на заявление Помпео о санкциях, Захарова прокомментировала слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса , который заявил, что Вашингтон пренебрегает правом и суверенитетом Европы, угрожая санкциями против проекта "Северный поток 2", и подчеркнул, что Европейская энергетическая политика формируется в Европе, а не в Вашингтоне.