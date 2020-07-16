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Пожарные потушили возгорание в ангаре в Свердловской области
Пожарные потушили возгорание в ангаре на площади одна тысяча квадратных метров под Екатеринбургом, сообщает в четверг ГУМЧС по Свердловской области. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:51
свердловская область
верхняя пышма
происшествия
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свердловская область
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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свердловская область, верхняя пышма, происшествия

Пожарные потушили возгорание в ангаре в Свердловской области

16:51 16.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы тушат очаг возгорания
Сотрудники пожарной службы тушат очаг возгорания
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Пожарные потушили возгорание в ангаре на площади одна тысяча квадратных метров под Екатеринбургом, сообщает в четверг ГУМЧС по Свердловской области.
Сообщение о пожаре в городе Верхняя Пышма поступило в 15.54 (13.54 мск). На улице Октябрьской, 27а, горел ангар, в котором находится вторсырье.
"В 18.16 (16.16 мск) пожарные справились с огнем на промышленной площадке в Верхней Пышме, открытое горение ликвидировано. Проводится проливка и разбор сгоревших конструкций... Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.
Глава МЧС Евгений Зиничев
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Свердловская областьВерхняя ПышмаПроисшествия
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