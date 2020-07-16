https://ria.ru/20200716/1574454059.html
Пожарные потушили возгорание в ангаре в Свердловской области
Пожарные потушили возгорание в ангаре на площади одна тысяча квадратных метров под Екатеринбургом, сообщает в четверг ГУМЧС по Свердловской области. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:51
2020-07-16T16:51
свердловская область
верхняя пышма
происшествия
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https://ria.ru/20200716/1574448817.html
свердловская область
верхняя пышма
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
свердловская область, верхняя пышма, происшествия