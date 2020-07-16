Пожарные потушили возгорание в ангаре в Свердловской области

"В 18.16 (16.16 мск) пожарные справились с огнем на промышленной площадке в Верхней Пышме, открытое горение ликвидировано. Проводится проливка и разбор сгоревших конструкций... Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.