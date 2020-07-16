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МИД обвинил Украину в оправдании и героизации нацистских преступников
Киев ведет политику оправдания и героизации нацистских преступников, а праворадикалы открыто пропагандируют расовую ненависть, заявила официальный представитель РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T17:31
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, в мире

МИД обвинил Украину в оправдании и героизации нацистских преступников

16:48 16.07.2020 (обновлено: 17:31 16.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМайдан Независимости в Киеве
Майдан Независимости в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Киев ведет политику оправдания и героизации нацистских преступников, а праворадикалы открыто пропагандируют расовую ненависть, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Властями Украины осуществляется целенаправленная политика оправдания и героизации нацистских преступников, и их украинских пособников", - сказала Захарова.
По словам официального представителя МИД, насаждаемая властями Украины политика, особенно в сфере образования, нацелена на культивирование националистического настроя среди широких масс населения.
Праворадикалы, отметила она, открыто пропагандируют расовую ненависть, в результате такой политики лица, принадлежащие к этническим, нацменьшинствам, нередко сталкиваются с дискриминацией.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
8 ноября 2019, 01:38
США и Украина не поддержали в ООН резолюцию РФ против героизации нацизма
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РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаВ мире
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