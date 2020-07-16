МИД обвинил Украину в оправдании и героизации нацистских преступников

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Киев ведет политику оправдания и героизации нацистских преступников, а праворадикалы открыто пропагандируют расовую ненависть, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Властями Украины осуществляется целенаправленная политика оправдания и героизации нацистских преступников, и их украинских пособников", - сказала Захарова.
По словам официального представителя МИД, насаждаемая властями Украины политика, особенно в сфере образования, нацелена на культивирование националистического настроя среди широких масс населения.
Праворадикалы, отметила она, открыто пропагандируют расовую ненависть, в результате такой политики лица, принадлежащие к этническим, нацменьшинствам, нередко сталкиваются с дискриминацией.
8 ноября 2019, 01:38США и Украина не поддержали в ООН резолюцию РФ против героизации нацизма