МИД обвинил Украину в оправдании и героизации нацистских преступников

По словам официального представителя МИД, насаждаемая властями Украины политика, особенно в сфере образования, нацелена на культивирование националистического настроя среди широких масс населения.

Праворадикалы, отметила она, открыто пропагандируют расовую ненависть, в результате такой политики лица, принадлежащие к этническим, нацменьшинствам, нередко сталкиваются с дискриминацией.