Лавров проведет переговоры с главой МИД Алжира

"В развитие сложившейся практики налаживания диалога по актуальным вопросам двусторонних отношений, региональной повестки, 22 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в Москве переговоры с министром иностранных дел Алжира", - сообщила Захарова на брифинге.