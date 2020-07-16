https://ria.ru/20200716/1574453727.html
Лавров проведет переговоры с главой МИД Алжира
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 июля в Москве проведет переговоры с коллегой из Алжира Сабри Букадумом, заявила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:44
2020-07-16T16:44
сабри букадум
сергей лавров
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сабри букадум, сергей лавров, москва, алжир (республика), в мире