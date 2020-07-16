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Лавров проведет переговоры с главой МИД Алжира
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 июля в Москве проведет переговоры с коллегой из Алжира Сабри Букадумом, заявила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:44
сабри букадум
сергей лавров
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
сабри букадум, сергей лавров, москва, алжир (республика), в мире

Лавров проведет переговоры с главой МИД Алжира

16:44 16.07.2020
80
© РИА Новости / Виталий БелоусовМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 июля в Москве проведет переговоры с коллегой из Алжира Сабри Букадумом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В развитие сложившейся практики налаживания диалога по актуальным вопросам двусторонних отношений, региональной повестки, 22 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в Москве переговоры с министром иностранных дел Алжира", - сообщила Захарова на брифинге.
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Сабри БукадумСергей ЛавровМоскваАлжир (республика)В мире
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