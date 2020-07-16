В Калининграде задержали мужчину, угрожавшего взорвать дом

КАЛИНИНГРАД, 16 июл - РИА Новости. Полицейские задержали 34-летнего жителя Калининграда, который угрожал взорвать дом гранатой, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
"В полицию поступило сообщение от жителей дома на Еловой Аллее о том, что их сосед ведет себя неадекватно, кричит, угрожает. Незамедлительно туда выехала следственно-оперативная группа, сотрудники полиции и экстренные службы. Этот гражданин 1986 года рождения был задержан, сейчас его изолировали от общества. Ничего опасного в квартире не обнаружено, проводится проверка", - рассказали в полиции.
В одном из пабликов в соцсети "Вконтакте" очевидцы происшествия сообщили, что мужчина находился в неадекватном состоянии, кричал, что взорвет гранату. К моменту приезда полицейских он заперся в своей квартире, сотрудникам полиции пришлось взломать дверь и перекрыть газ. Мужчину передали бригаде психиатрической медпомощи.