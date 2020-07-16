В Калининграде задержали мужчину, угрожавшего взорвать дом

"В полицию поступило сообщение от жителей дома на Еловой Аллее о том, что их сосед ведет себя неадекватно, кричит, угрожает. Незамедлительно туда выехала следственно-оперативная группа, сотрудники полиции и экстренные службы. Этот гражданин 1986 года рождения был задержан, сейчас его изолировали от общества. Ничего опасного в квартире не обнаружено, проводится проверка", - рассказали в полиции.