В МИД оценили ситуацию в Сирии

По ее словам, действующие в зоне деэскалации террористические группировки продолжают оказывать активное сопротивление российско-турецким усилиям и не оставляют попыток дестабилизировать обстановку на северо-западе САР. Захарова напомнила, что террористы увеличили количество обстрелов позиций сирийских правительственных сил и близлежащих населенных пунктов. Кроме того, 11 июля террористы предприняли очередную попытку атаковать авиабазу Хмеймим при помощи двух ударных беспилотников, а 14 июля на пути следования российско-турецкого патруля был взорван фугас. В результате, по поступающей информации, были ранены несколько военнослужащих, сказала Захарова.