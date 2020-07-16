https://ria.ru/20200716/1574453561.html
В МИД оценили ситуацию в Сирии
Ситуация в Сирии остается напряженной, наиболее сложная обстановка наблюдается в Идлибе и Заевфратье, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:41
2020-07-16T17:03
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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мария захарова, дамаск (город), война в сирии, сирия, в мире
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Ситуация в Сирии
остается напряженной, наиболее сложная обстановка наблюдается в Идлибе и Заевфратье, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
.
"В целом мы оцениваем ситуацию на земле как напряженную. Наиболее сложная обстановка наблюдается на неподконтрольных Дамаску
территориях – прежде всего, в Идлибе и Заевфратье", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
По ее словам, действующие в зоне деэскалации террористические группировки продолжают оказывать активное сопротивление российско-турецким усилиям и не оставляют попыток дестабилизировать обстановку на северо-западе САР. Захарова напомнила, что террористы увеличили количество обстрелов позиций сирийских правительственных сил и близлежащих населенных пунктов. Кроме того, 11 июля террористы предприняли очередную попытку атаковать авиабазу Хмеймим при помощи двух ударных беспилотников, а 14 июля на пути следования российско-турецкого патруля был взорван фугас. В результате, по поступающей информации, были ранены несколько военнослужащих, сказала Захарова.
"Безусловно, мы не будем мириться с нападением террористов, дадим им самый решительный отпор", - подчеркнула она.
По ее словам, обстановка в Заевфратье характеризуется рядом взрывоопасных факторов – это активизация террористической группировки "Исламское государство"*, рост протестов местного населения против притеснения со стороны курдских властей и ухудшение гуманитарной ситуации, прежде всего в лагерях внутренне перемещенных лиц.
* Террористическая организация, запрещенная в России