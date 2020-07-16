Додон назвал попытку отставки правительства политической авантюрой

По словам президента, то, что происходит сейчас в парламенте, не имеет ничего общего с интересами граждан, которые ждут от депутатов всех партий, чтобы они были ближе к народу и решали проблемы, с которыми люди сталкиваются из-за пандемии, засухи и экономического кризиса.