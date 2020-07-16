Додон назвал попытку отставки правительства политической авантюрой

КИШИНЕВ, 16 июл – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в четверг, что считает попытку отправить правительство в отставку политической авантюрой со стороны бывшего руководства страны.
Депутаты партии "Платформа "Достоинство и правда" вместе с депутатами партии "Действие и солидарность" в четверг зарегистрировали в парламенте проект вотума недоверия правительству Иона Кику. Согласно действующему законодательству, инициатива о вотуме недоверия правительства будет рассмотрена на следующей неделе в присутствии премьера и его кабинета министров.
"Попытки отправить в отставку правительство после того, как оно на днях приняло очень важные решения для пенсионеров, медработников, аграриев, госслужащих, когда запущен процесс возврата аэропорта в собственность государства, и есть реальные результаты в расследовании и привлечении к ответственности виновников кражи миллиарда, выглядят либо политической авантюрой со стороны партий бывшего блока ACUM (в этот блок входили партии, зарегистрировавшие вотум недоверия кабмину – ред.), либо сговором с олигархическими силами, которые хотят вернуть контроль над государственными институтами", - заявил Додон в комментарии Sputnik Moldova.
По словам президента, то, что происходит сейчас в парламенте, не имеет ничего общего с интересами граждан, которые ждут от депутатов всех партий, чтобы они были ближе к народу и решали проблемы, с которыми люди сталкиваются из-за пандемии, засухи и экономического кризиса.
Правительство Кику было утверждено в ноябре прошлого года. Он пришло на замену правительству Майи Санду, которая возглавляет партию "Действие и солидарность". Глава партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе в кабмине Санду занимал должность министра внутренних дел.
Коалиция в молдавском парламенте была сформирована в марте демократами и социалистами. На сегодняшний день Соцпартия представлена в парламенте 37 депутатами, у Демпартии осталось 13 мандатов, то есть коалиция состоит из 50 депутатов, также в парламенте есть независимый депутат Александр Олейник, который поддерживает союз социалистов и демократов. Для отставки кабмина нужны голоса минимум 51 депутата из 101.