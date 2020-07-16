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В Британии осудили хакерские атаки на разработчиков вакцины от COVID-19
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал неприемлемыми хакерские атаки на разработчиков вакцины от COVID-19 и пообещал привлечь злоумышленников к ответу. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:40
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, доминик рааб, великобритания, канада, сша, в мире

В Британии осудили хакерские атаки на разработчиков вакцины от COVID-19

16:40 16.07.2020
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© AP Photo / Matt DunhamМинистр по делам Brexit Доминик Рааб. 9 июля 2018
Министр по делам Brexit Доминик Рааб. 9 июля 2018
© AP Photo / Matt Dunham
ЛОНДОН, 16 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал неприемлемыми хакерские атаки на разработчиков вакцины от COVID-19 и пообещал привлечь злоумышленников к ответу.
Ранее в четверг британский Центр кибербезопасности заявил, что связанные с российскими спецслужбами хакеры атаковали в 2020 году с помощью вредоносного программного обеспечения компании и учреждения, занимавшиеся разработкой вакцины от COVID-19 в США, Канаде и Великобритании.
"Абсолютно неприемлемо со стороны российских разведывательных служб атаковать тех, кто борется с пандемией коронавируса. Пока одни безрассудно следуют своим эгоистичным интересам, Британия и ее союзники выполняют сложную работу по поиску вакцины и охране здоровья всего мира. Британия продолжит противостоять подобным кибератакам и будет сотрудничать с союзниками с тем, чтобы привлечь виновных к ответственности", - говорится в письменном заявлении министра.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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