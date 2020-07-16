В Британии осудили хакерские атаки на разработчиков вакцины от COVID-19

ЛОНДОН, 16 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал неприемлемыми хакерские атаки на разработчиков вакцины от COVID-19 и пообещал привлечь злоумышленников к ответу.
Ранее в четверг британский Центр кибербезопасности заявил, что связанные с российскими спецслужбами хакеры атаковали в 2020 году с помощью вредоносного программного обеспечения компании и учреждения, занимавшиеся разработкой вакцины от COVID-19 в США, Канаде и Великобритании.
"Абсолютно неприемлемо со стороны российских разведывательных служб атаковать тех, кто борется с пандемией коронавируса. Пока одни безрассудно следуют своим эгоистичным интересам, Британия и ее союзники выполняют сложную работу по поиску вакцины и охране здоровья всего мира. Британия продолжит противостоять подобным кибератакам и будет сотрудничать с союзниками с тем, чтобы привлечь виновных к ответственности", - говорится в письменном заявлении министра.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.