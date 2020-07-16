Жительнице Луганска дали 12 лет тюрьмы за госизмену

ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Верховный суд самопровозглашенной Луганской народной республики приговорил жительницу Луганска к 12 годам лишения свободы за госизмену, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры.
"В Верховном суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жительницы города Луганска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 Уголовного кодекса ЛНР (государственная измена)", - сообщил представитель Генпрокуратуры.
По данным ведомства, жительница Луганска на подконтрольной Киеву территории была завербован Службой безопасности Украины, с апреля 2019 года в качестве негласного агента и за деньги выполняла задания украинских спецслужб. Уточняется, что в день выполнения поставленного СБУ задания подсудимая была задержана с поличным сотрудниками министерства государственной безопасности ЛНР.
"Приговором Верховного суда ЛНР подсудимая признана виновной в совершении государственной измены… подсудимой назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы", - добавил представитель Генпрокуратуры.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения