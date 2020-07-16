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Жительнице Луганска дали 12 лет тюрьмы за госизмену
Верховный суд самопровозглашенной Луганской народной республики приговорил жительницу Луганска к 12 годам лишения свободы за госизмену, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:40
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
служба безопасности украины
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/39718/45/397184569_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_5c979377186b5029aa0817afdc7a5c8a.jpg
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РИА Новости
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60
ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, служба безопасности украины, украина, в мире

Жительнице Луганска дали 12 лет тюрьмы за госизмену

16:40 16.07.2020
1532
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоточек судьи
Молоточек судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоточек судьи . Архивное фото
ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Верховный суд самопровозглашенной Луганской народной республики приговорил жительницу Луганска к 12 годам лишения свободы за госизмену, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры.
"В Верховном суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жительницы города Луганска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 Уголовного кодекса ЛНР (государственная измена)", - сообщил представитель Генпрокуратуры.
По данным ведомства, жительница Луганска на подконтрольной Киеву территории была завербован Службой безопасности Украины, с апреля 2019 года в качестве негласного агента и за деньги выполняла задания украинских спецслужб. Уточняется, что в день выполнения поставленного СБУ задания подсудимая была задержана с поличным сотрудниками министерства государственной безопасности ЛНР.
"Приговором Верховного суда ЛНР подсудимая признана виновной в совершении государственной измены… подсудимой назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы", - добавил представитель Генпрокуратуры.
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9 декабря 2019, 21:34
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