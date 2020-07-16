https://ria.ru/20200716/1574453287.html
Мосгорсуд признал законным арест Сафронова
Мосгорсуд признал законным арест советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:39
2020-07-16T21:52
дело советника гендиректора "роскосмоса"
происшествия
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Мосгорсуд признал законным арест Ивана Сафронова. Кадры из зала суда
Московский городской суд признал законным решение о заключении под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене.
2020-07-16T16:39
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РИА Новости
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дело советника гендиректора "роскосмоса", происшествия
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости.
Мосгорсуд признал законным арест советника главы "Роскосмоса
" Ивана Сафронова
, обвиняемого в госизмене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
При этом из постановления Лефортовского суда убрали сведения, что обвиняемый поддерживал длительное сотрудничество с чешской разведкой. Как рассказал РИА Новости адвокат Иван Павлов
, суд первой инстанции безосновательно пришел к такому выводу.
"Это исключение на судьбу Сафронова, к сожалению, никак не влияет", - сказал юрист.
"Его оклеветали"
Советник главы "Роскосмоса" участвовал в судебном заседании лично из "аквариума" в зале суда. Как заявлял защитник Иван Павлов, конвой планировал держать Сафронова в наручниках все заседание, однако судья распорядилась снять их.
На закрытой части заседания адвокаты смогли впервые ознакомиться с материалами, составляющими гостайну. Они касались оперативных мероприятий в отношении подзащитного.
Павлов отметил, что документы не свидетельствуют о виновности Сафронова. Он заявил, что советника главы "Роскосмоса" оклеветали, и заявил о планах обжаловать арест.
Дело Сафронова
Сафронова задержали 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы
арестовал его до 6 сентября.
По информации ФСБ
, Сафронову вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО
.
По статье о госизмене ему грозит до 20 лет лишения свободы.
В "Роскосмосе" заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой в корпорации. Кроме того, доступа к секретным сведениям у него не было. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, задержание не связано и с журналистской деятельностью Сафронова.