Мосгорсуд признал законным арест Сафронова

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест советника главы " Мосгорсуд признал законным арест советника главы " Роскосмоса Ивана Сафронова , обвиняемого в госизмене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

При этом из постановления Лефортовского суда убрали сведения, что обвиняемый поддерживал длительное сотрудничество с чешской разведкой. Как рассказал РИА Новости адвокат Иван Павлов , суд первой инстанции безосновательно пришел к такому выводу.

"Это исключение на судьбу Сафронова, к сожалению, никак не влияет", - сказал юрист.

"Его оклеветали"

Советник главы "Роскосмоса" участвовал в судебном заседании лично из "аквариума" в зале суда. Как заявлял защитник Иван Павлов, конвой планировал держать Сафронова в наручниках все заседание, однако судья распорядилась снять их.

На закрытой части заседания адвокаты смогли впервые ознакомиться с материалами, составляющими гостайну. Они касались оперативных мероприятий в отношении подзащитного.

Павлов отметил, что документы не свидетельствуют о виновности Сафронова. Он заявил, что советника главы "Роскосмоса" оклеветали, и заявил о планах обжаловать арест.

Дело Сафронова

Сафронова задержали 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября.

По информации ФСБ , Сафронову вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО

По статье о госизмене ему грозит до 20 лет лишения свободы.