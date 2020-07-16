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Мосгорсуд признал законным арест Сафронова
Мосгорсуд признал законным арест советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T21:52
дело советника гендиректора "роскосмоса"
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Мосгорсуд признал законным арест Ивана Сафронова. Кадры из зала суда
Московский городской суд признал законным решение о заключении под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене.
2020-07-16T16:39
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дело советника гендиректора "роскосмоса", происшествия

Мосгорсуд признал законным арест Сафронова

16:39 16.07.2020 (обновлено: 21:52 16.07.2020)
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
При этом из постановления Лефортовского суда убрали сведения, что обвиняемый поддерживал длительное сотрудничество с чешской разведкой. Как рассказал РИА Новости адвокат Иван Павлов, суд первой инстанции безосновательно пришел к такому выводу.
Иван Сафронов в Лефортовском суде
13 июля, 08:00
Охлажденный взгляд на дело Сафронова
"Это исключение на судьбу Сафронова, к сожалению, никак не влияет", - сказал юрист.

"Его оклеветали"

Советник главы "Роскосмоса" участвовал в судебном заседании лично из "аквариума" в зале суда. Как заявлял защитник Иван Павлов, конвой планировал держать Сафронова в наручниках все заседание, однако судья распорядилась снять их.
На закрытой части заседания адвокаты смогли впервые ознакомиться с материалами, составляющими гостайну. Они касались оперативных мероприятий в отношении подзащитного.
Павлов отметил, что документы не свидетельствуют о виновности Сафронова. Он заявил, что советника главы "Роскосмоса" оклеветали, и заявил о планах обжаловать арест.
Иван Сафронов в Лефортовском суде
13 июля, 17:47
ФСБ не нашла гостайны в публикациях Сафронова, заявил адвокат

Дело Сафронова

Сафронова задержали 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября.
По информации ФСБ, Сафронову вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.
По статье о госизмене ему грозит до 20 лет лишения свободы.
В "Роскосмосе" заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой в корпорации. Кроме того, доступа к секретным сведениям у него не было. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, задержание не связано и с журналистской деятельностью Сафронова.
Советник генерального директора госкорпорации Роскосмос, бывший журналист изданий Коммерсантъ и Ведомости Иван Сафронов в суде
9 июля, 08:00
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Дело советника гендиректора "Роскосмоса"Происшествия
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