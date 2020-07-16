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Украина задолжала ВОЗ 6,7 миллиона долларов
Украина задолжала Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 6,7 миллиона долларов, будет гасить этот долг частями, заявил глава представительства Всемирной... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:37
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Украина задолжала ВОЗ 6,7 миллиона долларов

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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
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КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Украина задолжала Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 6,7 миллиона долларов, будет гасить этот долг частями, заявил глава представительства Всемирной организации здравоохранения в стране Ярно Хабихт.
"Если говорить об общей сумме, то это 6,7 миллиона долларов. Платиться этот долг будет долями в течение 2020-21 годов", - заявил Хабихт в интервью агентству "РБК-Украина", которое опубликовано в четверг.
По его словам, Украина должна погасить задолженность, чтобы иметь право голоса на Всемирной ассамблее здравоохранения. При этом взнос Украины в фонд ВОЗ в 2020-2021 годах составляет 273 тысячи долларов.
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
8 июля, 16:16Сказано в эфире
Послушай Трампа и сделай наоборот. Байден обещает вернуть США в ВОЗКандидат в президенты США демократ Джо Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет страну в состав ВОЗ. В эфире радио Sputnik американист, политолог Дмитрий Дробницкий прокомментировал эти обещания.
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