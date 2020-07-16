Суд продлил арест предполагаемому соучастнику Фургала Мистрюкову

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Басманный суд Басманный суд Москвы продлил до 18 октября срок ареста бизнесмена Николая Мистрюкова, которого следствие считает соучастником хабаровского губернатора Сергея Фургала , передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья Юлия Сафина.

Заседание прошло в закрытом режиме ради безопасности участников процесса и их близких родственников. "В ходе предварительного следствия от ряда участников процесса, в том числе свидетелей, поступили заявления об угрозах с просьбой обеспечить госзащиту", - сообщил следователь в суде. Его поддержали прокурор и адвокат обвиняемого.

Перед заседанием Мистрюков пожаловался на головную боль и попросил у адвоката таблетки "помощнее", но их отказался передавать конвой, поскольку это запрещено инструкцией.

Ранее Мистрюков рассказал члену столичной Общественной наблюдательной комиссии Еве Меркачевой , что ослеп на один глаз, второй тоже начал плохо видеть. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова по просьбе сенатора от Хабаровского края Зинаиды Грешняковой пообещала проверить условия его содержания в СИЗО.

Фургала задержали 9 июля сотрудники СК ФСБ , ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы 10 июля арестовал его на два месяца. Фургал содержится в СИЗО " Лефортово ", виновным себя не признает.