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Суд продлил арест предполагаемому соучастнику Фургала Мистрюкову
Басманный суд Москвы продлил до 18 октября срок ареста бизнесмена Николая Мистрюкова, которого следствие считает соучастником хабаровского губернатора Сергея... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:33
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
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татьяна москалькова
следственный комитет россии (ск рф)
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РИА Новости
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353
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, ева меркачева, лефортово, татьяна москалькова, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, хабаровский край, происшествия

Суд продлил арест предполагаемому соучастнику Фургала Мистрюкову

16:33 16.07.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 18 октября срок ареста бизнесмена Николая Мистрюкова, которого следствие считает соучастником хабаровского губернатора Сергея Фургала, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья Юлия Сафина.
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Заседание прошло в закрытом режиме ради безопасности участников процесса и их близких родственников. "В ходе предварительного следствия от ряда участников процесса, в том числе свидетелей, поступили заявления об угрозах с просьбой обеспечить госзащиту", - сообщил следователь в суде. Его поддержали прокурор и адвокат обвиняемого.
Перед заседанием Мистрюков пожаловался на головную боль и попросил у адвоката таблетки "помощнее", но их отказался передавать конвой, поскольку это запрещено инструкцией.
Ранее Мистрюков рассказал члену столичной Общественной наблюдательной комиссии Еве Меркачевой, что ослеп на один глаз, второй тоже начал плохо видеть. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова по просьбе сенатора от Хабаровского края Зинаиды Грешняковой пообещала проверить условия его содержания в СИЗО.
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Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы 10 июля арестовал его на два месяца. Фургал содержится в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Мистрюков - один из учредителей компании "Торэкс" и бизнес-партнер супруги хабаровского губернатора Сергея Фургала, арестован в ноябре 2019 года по делу об убийстве. Также были арестованы его предполагаемые соучастники Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей – все четверо сейчас проходят по делу Фургала.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЕва МеркачеваЛефортовоТатьяна МоскальковаСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваХабаровский крайПроисшествия
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