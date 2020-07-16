https://ria.ru/20200716/1574452650.html
ЦИК выступил против отмены запрета на публикацию exit poll до окончания
ЦИК выступает против изменений в избирательное законодательство, касающихся возможной отмены запрета на публикацию соцопросов за пять дней до выборов и данных... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:30
2020-07-16T16:30
элла памфилова
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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элла памфилова, в мире
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
ЦИК выступает против изменений в избирательное законодательство, касающихся возможной отмены запрета на публикацию соцопросов за пять дней до выборов и данных exit poll до завершения голосования по всей стране, заявила глава Центизбиркома Элла Памфилова
.
"Что касается выборов, избирательного законодательства, наша жесткая позиция ЦИК - надо оставить как есть, пять дней до дня голосования социологические опросы не публикуются и exit poll только после окончания голосования по всей стране. Вот это надо оставить жестко", - сказала Памфилова.
Она напомнила, что ЦИК пришлось на общероссийском голосовании начать показывать результаты голосования онлайн, потому что агитация никак не регулировалась, как и публикация данных exit poll.
"Абсолютно не регулировалась агитация. То, что не запрещено, то разрешено, и всяк как мог, как хотел, агитировал и за, и против... Также были не запрещены возможности публикации exit poll... Поэтому у нас выбора просто не было, потому что было бы много разных интерпретаций, и мы решили, что пусть лучше из первоисточника", - отметила Памфилова.