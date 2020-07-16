ЦИК выступил против отмены запрета на публикацию exit poll до окончания

"Что касается выборов, избирательного законодательства, наша жесткая позиция ЦИК - надо оставить как есть, пять дней до дня голосования социологические опросы не публикуются и exit poll только после окончания голосования по всей стране. Вот это надо оставить жестко", - сказала Памфилова.

"Абсолютно не регулировалась агитация. То, что не запрещено, то разрешено, и всяк как мог, как хотел, агитировал и за, и против... Также были не запрещены возможности публикации exit poll... Поэтому у нас выбора просто не было, потому что было бы много разных интерпретаций, и мы решили, что пусть лучше из первоисточника", - отметила Памфилова.