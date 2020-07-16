В Судаке начальника горотдела полиции задержали по подозрению во взятке

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела МВД по городу Судак и и.о. заместителя начальника ОМВД. Они подозреваются в получении должностными лицами взятки в значительном размере группой лиц по предварительному сговору ( п."а" ч.5 ст.290УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, взятка в размере 75 тысяч рублей была передана посредником за содействие в возврате партии алкоголя и прекращение проверки. Согласно СК, получил взятку замначальника полиции по предварительной договоренности со своим руководителем. Кроме того, также установлен еще один факт получения ранее взятки в размере 50 тысяч рублей за аналогичное преступление, считает следствие.