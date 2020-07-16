В Судаке начальника горотдела полиции задержали по подозрению во взятке

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Начальник отдела МВД России по городу Судак и его подчиненный задержаны по подозрению в получении взятки, сообщает пресс-служба крымского управления СК.
"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела МВД по городу Судак и и.о. заместителя начальника ОМВД. Они подозреваются в получении должностными лицами взятки в значительном размере группой лиц по предварительному сговору ( п."а" ч.5 ст.290УК РФ)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, взятка в размере 75 тысяч рублей была передана посредником за содействие в возврате партии алкоголя и прекращение проверки. Согласно СК, получил взятку замначальника полиции по предварительной договоренности со своим руководителем. Кроме того, также установлен еще один факт получения ранее взятки в размере 50 тысяч рублей за аналогичное преступление, считает следствие.
"Должностные лица задержаны, с ними проводятся все необходимые следственные действия. В ходе обысков, прошедших по местам службы и жительства подозреваемых, изъяты документы и объекты, представляющие интерес для следствия. Подозреваемые проверяются на причастность к совершению иных должностных преступлений", - говорится в сообщении.
Следствие намерено предъявить задержанным обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пересечения.
В свою очередь, в пресс-службе МВД по Республике Крым отметили, что по данному факту назначена служебная проверка. Указанные сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей. "В случае установления вины, они будут уволены из ОВД за проступок, порочащий честь офицера полиции, и понесут наказание в соответствии с законодательством", - подчеркнули в пресс-службе.