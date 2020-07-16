МИД Кубы раскритиковал предложение Трампа продать Пуэрто-Рико

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июл - РИА Новости. Предложение президента США Дональда Трампа продать Пуэрто-Рико, о котором рассказала бывшая и.о. министра внутренней безопасности США, говорит о его презрении к странам западного полушария, считает глава МИД Кубы Бруно Родригес.
Ранее бывшая и.о. министра внутренней безопасности США Элейн Дюк в интервью New York Times рассказала, что в 2017 году после урагана, который нанес наибольший ущерб Пуэрто-Рико, Трамп высказался раздраженно о том, почему бы не избавиться от такого "актива" и можно ли продать остров. При этом Дюк подчеркнула, что эта фраза была брошена Трампом на одном из совещаний, впоследствии идея о продаже Пуэрто-Рико никогда не обсуждалась.
"Стремление продать Пуэрто-Рико, о котором стало известно недавно, - это грубая демонстрация презрения, с которым президент США обращается со странами полушария, оно объясняет его приверженность к доктрине Монро - колониальному инструменту, история смерти и страдания которого хорошо известна", - написал Родригес в Twitter.
Пуэрто-Рико признана территорией США с 1898 года. Жители страны являются гражданами США, однако они не могут голосовать на выборах президента и имеют только одного представителя с ограниченным правом голоса в конгрессе США.
В середине марта власти Пуэрто-Рико сообщили, что намерены провести 3 ноября референдум о статусе острова. Гражданам будет задан один вопрос – "Должно ли Пуэрто-Рико быть немедленно принято в состав США".
Жители Пуэрто-Рико уже не в первый раз определяют на референдуме политический статус острова. Последний раз они проголосовали за вхождение в состав США в качестве 51-го штата в 2017 году. Однако Минюст США не поддержал проведение голосования в конгрессе.