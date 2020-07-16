МИД Кубы раскритиковал предложение Трампа продать Пуэрто-Рико

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 27 мая 2019

Ранее бывшая и.о. министра внутренней безопасности США Элейн Дюк в интервью New York Times рассказала, что в 2017 году после урагана, который нанес наибольший ущерб Пуэрто-Рико, Трамп высказался раздраженно о том, почему бы не избавиться от такого "актива" и можно ли продать остров. При этом Дюк подчеркнула, что эта фраза была брошена Трампом на одном из совещаний, впоследствии идея о продаже Пуэрто-Рико никогда не обсуждалась.

"Стремление продать Пуэрто-Рико, о котором стало известно недавно, - это грубая демонстрация презрения, с которым президент США обращается со странами полушария, оно объясняет его приверженность к доктрине Монро - колониальному инструменту, история смерти и страдания которого хорошо известна", - написал Родригес в Twitter

Пуэрто-Рико признана территорией США с 1898 года. Жители страны являются гражданами США, однако они не могут голосовать на выборах президента и имеют только одного представителя с ограниченным правом голоса в конгрессе США.

В середине марта власти Пуэрто-Рико сообщили, что намерены провести 3 ноября референдум о статусе острова. Гражданам будет задан один вопрос – "Должно ли Пуэрто-Рико быть немедленно принято в состав США".