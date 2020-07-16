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МИД Кубы раскритиковал предложение Трампа продать Пуэрто-Рико
Предложение президента США Дональда Трампа продать Пуэрто-Рико, о котором рассказала бывшая и.о. министра внутренней безопасности США, говорит о его презрении к РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:27
бруно родригес
дональд трамп
куба
сша
пуэрто-рико
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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бруно родригес, дональд трамп, куба, сша, пуэрто-рико, в мире

МИД Кубы раскритиковал предложение Трампа продать Пуэрто-Рико

16:27 16.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Кубы Бруно Родригес на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 27 мая 2019
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 27 мая 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июл - РИА Новости. Предложение президента США Дональда Трампа продать Пуэрто-Рико, о котором рассказала бывшая и.о. министра внутренней безопасности США, говорит о его презрении к странам западного полушария, считает глава МИД Кубы Бруно Родригес.
Ранее бывшая и.о. министра внутренней безопасности США Элейн Дюк в интервью New York Times рассказала, что в 2017 году после урагана, который нанес наибольший ущерб Пуэрто-Рико, Трамп высказался раздраженно о том, почему бы не избавиться от такого "актива" и можно ли продать остров. При этом Дюк подчеркнула, что эта фраза была брошена Трампом на одном из совещаний, впоследствии идея о продаже Пуэрто-Рико никогда не обсуждалась.
"Стремление продать Пуэрто-Рико, о котором стало известно недавно, - это грубая демонстрация презрения, с которым президент США обращается со странами полушария, оно объясняет его приверженность к доктрине Монро - колониальному инструменту, история смерти и страдания которого хорошо известна", - написал Родригес в Twitter.
Пуэрто-Рико признана территорией США с 1898 года. Жители страны являются гражданами США, однако они не могут голосовать на выборах президента и имеют только одного представителя с ограниченным правом голоса в конгрессе США.
В середине марта власти Пуэрто-Рико сообщили, что намерены провести 3 ноября референдум о статусе острова. Гражданам будет задан один вопрос – "Должно ли Пуэрто-Рико быть немедленно принято в состав США".
Жители Пуэрто-Рико уже не в первый раз определяют на референдуме политический статус острова. Последний раз они проголосовали за вхождение в состав США в качестве 51-го штата в 2017 году. Однако Минюст США не поддержал проведение голосования в конгрессе.
Вид на город Сан-Хуан с воздуха, Пуэрто-Рико
13 июля, 12:07
Трамп вряд ли всерьез думал о продаже Пуэрто-Рико, считает эксперт
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Бруно РодригесДональд ТрампКубаСШАПуэрто-РикоВ мире
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