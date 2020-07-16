В Ульяновской области помогут военнослужащим и изменят закон о тишине

УЛЬЯНОВСК, 16 июл – РИА Новости. В Ульяновской области помогут военнослужащим, изменят закон о тишине и ликвидируют "наливайки"; изменения в региональное законодательство вступят в силу в ближайшее время, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор области Сергей Морозов накануне провел совещание, посвященное социально значимым федеральным законам, которые вступают в силу в июле текущего года, а также ряду актуальных региональных законопроектов, отмечается в сообщении.

"На федеральном уровне были приняты серьезные изменения, связанные с индексацией пенсии, деятельностью микрофинансовых организаций, практической подготовкой обучающихся и ряд других. На уровне региона мы вынесли на обсуждение в Законодательное собрание законопроекты по поддержке военнослужащих и их семей, по новому налоговому режиму для самозанятых и ликвидации так называемых "наливаек". Все эти документы направлены на улучшение повседневной жизни конкретных людей и имеют большое социальное значение", - приводит пресс-служба слова Морозова.

В частности, целый ряд льгот планируется предоставить ульяновским военнослужащим по призыву: речь идет о выплатах при устройстве на работу и вступлении в брак после увольнения со службы, а также о специальной стипендии во время учебы, льготном проезде, пособиях на ребенка и других мерах поддержки.

Областное отделение Ассоциации юристов России подготовило изменения в "закон о тишине". В частности, было предложено скорректировать время, когда нельзя шуметь: в будни - с 22.00 до 7.00 (ранее - с 23.00), а в выходные и праздники - до 10.00 (сейчас - до 9.00).

Кроме того, участники встречи обсудили законопроект, связанный с ликвидацией "наливаек" в многоквартирных домах.

"Идея в том, чтобы запретить работать таким заведениям, если их зал обслуживания составляет менее 50 квадратных метров. Данное условие позволит вообще убрать эти "наливайки", - пояснил зампредседателя областного Заксобрания Василий Гвоздев.