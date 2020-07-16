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Организаторы рассматривают возможность переноса "Бессмертного полка"
Дату проведения традиционного шествия Бессмертного полка обсудили сегодня во время онлайн-заседания центрального штаба общероссийского общественного... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:24
бессмертный полк
василий лановой
общество
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бессмертный полк, василий лановой, общество

Организаторы рассматривают возможность переноса "Бессмертного полка"

16:24 16.07.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковУчастники акции "Бессмертный полк" в Москве
Участники акции Бессмертный полк в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Дату проведения традиционного шествия Бессмертного полка обсудили сегодня во время онлайн-заседания центрального штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России".
Ранее российский президент предлагал провести шествие 26 июля – в День Военно-морского флота. Но из-за ситуации с коронавирусной инфекцией было решено отложить это на более поздний срок, сообщили в пресс-службе движения.
До Дня Военно-морского флота осталось не так много времени. Представители движения провели мониторинг и изучили эпидемиологическую обстановку во всех регионах.

"Проведение шествия Бессмертного полка возможно только с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты: использование масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции. Это противоречит духу Бессмертного полка, так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение, в нем принимают участие семьи целыми поколениями", – рассказала сопредседатель центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

Народный артист СССР, сопредседатель центрального штаба движения Василий Лановой отметил, что чем сильнее мы отдаляемся от 9 Мая, тем больше возникает вопросов о той дате.
"Десятки миллионов людей уже приняли участие в памятных мероприятиях, призванных прославить наших отцов, дедов и прадедов. 9 Мая, 22 и 24 июня мы вспоминали их подвиг, чествовали живых и почтили память ушедших. Может быть, стоит подумать и провести шествие в полноценном формате в День Победы 9 мая 2021 года?" – предложил он.
В результате было решено, что заявки на проведение шествия имеет смысл подавать, когда позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
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Бессмертный полкВасилий ЛановойОбщество
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