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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200716/1574452095.html
В Азербайджане число жертв коронавируса увеличилось до 334
Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 26 165, за сутки инфекция выявлена еще у 193 человек, всего в стране умерли 334... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
азербайджан
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, азербайджан, в мире

В Азербайджане число жертв коронавируса увеличилось до 334

16:24 16.07.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане. Архивное фото
БАКУ, 16 июл - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 26 165, за сутки инфекция выявлена еще у 193 человек, всего в стране умерли 334 человека с COVID-19, сообщил в четверг оперативный штаб при кабмине.
"В Азербайджане выявлены еще 493 случая заражения коронавирусом, 561 человек вылечился. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 26 165 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 17 256 человек вылечились, 334 скончались, 8 575 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в сообщении.
С начала пандемии было проведено 601 500 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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