В Азербайджане число жертв коронавируса увеличилось до 334

"В Азербайджане выявлены еще 493 случая заражения коронавирусом, 561 человек вылечился. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 26 165 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 17 256 человек вылечились, 334 скончались, 8 575 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в сообщении.