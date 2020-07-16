В Сербии число жертв COVID-19 достигло 442

БЕЛГРАД, 16 июл - РИА Новости. В Сербии число жертв COVID-19 в среду достигло с начала пандемии 442 человека, за сутки выявлены 383 больных коронавирусом, сообщила премьер Сербии Ана Брнабич на брифинге национального кризисного штаба.
Национальный кризисный штаб при правительстве постановил ранее, что в Сербии обязательным будет ношение масок и на открытом пространстве из-за роста заболеваемости COVID-19. Также подтвержден запрет на собрания свыше 10 человек на открытом пространстве на всей территории страны. В настоящее время режим ЧС из-за коронавируса действует в двух десятках сербских муниципалитетов.
"За прошедшие 24 часа протестированы 9 183 человека, выявлены 383 больных COVID-19, общее число зараженных с начала пандемии достигло 19 717. Скончались 13 пациентов, всего умерли 442 человека", - заявила премьер Брнабич в четверг.
"На аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 177 человек, максимум с начала пандемии", - уточнила глава правительства.
По ее данным самая сложная эпидемиологическая обстановка сложилась в Белграде, Нови-Саде и Кралево.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.