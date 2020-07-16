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В Сербии число жертв COVID-19 достигло 442
В Сербии число жертв COVID-19 в среду достигло с начала пандемии 442 человека, за сутки выявлены 383 больных коронавирусом, сообщила премьер Сербии Ана Брнабич... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:23
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ана брнабич
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, ана брнабич, сербия, китай, сша, в мире

В Сербии число жертв COVID-19 достигло 442

16:23 16.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМедики в Сербии
Медики в Сербии
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Медики в Сербии. Архивное фото
БЕЛГРАД, 16 июл - РИА Новости. В Сербии число жертв COVID-19 в среду достигло с начала пандемии 442 человека, за сутки выявлены 383 больных коронавирусом, сообщила премьер Сербии Ана Брнабич на брифинге национального кризисного штаба.
Национальный кризисный штаб при правительстве постановил ранее, что в Сербии обязательным будет ношение масок и на открытом пространстве из-за роста заболеваемости COVID-19. Также подтвержден запрет на собрания свыше 10 человек на открытом пространстве на всей территории страны. В настоящее время режим ЧС из-за коронавируса действует в двух десятках сербских муниципалитетов.
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"За прошедшие 24 часа протестированы 9 183 человека, выявлены 383 больных COVID-19, общее число зараженных с начала пандемии достигло 19 717. Скончались 13 пациентов, всего умерли 442 человека", - заявила премьер Брнабич в четверг.
"На аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 177 человек, максимум с начала пандемии", - уточнила глава правительства.
По ее данным самая сложная эпидемиологическая обстановка сложилась в Белграде, Нови-Саде и Кралево.
Накануне власти Сербии сообщили, что находятся в контакте в связи с разработкой вакцины против COVID-19 с исследователями и производителями в Великобритании, США, РФ и КНР и надеются одними из первых получить ее до конца 2020 года.
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