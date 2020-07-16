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В Москве 62 человека привлекли к ответственности после незаконной акции
К административной ответственности после вчерашней несанкционированной акции в Москве привлечены 62 из 139 задержанных, сообщает пресс-служба столичного главка... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:21
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
гумвд
москва
происшествия
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), гумвд, москва, происшествия

В Москве 62 человека привлекли к ответственности после незаконной акции

16:21 16.07.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции за отмену поправок в Конституцию РФ на Пушкинской площади в Москве
Участники несанкционированной акции за отмену поправок в Конституцию РФ на Пушкинской площади в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. К административной ответственности после вчерашней несанкционированной акции в Москве привлечены 62 из 139 задержанных, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Ранее столичное ГУМВД сообщило, что на несанкционированной акции в центре Москвы в среду вечером задержаны 132 человека, в отношении них решается вопрос о привлечении к ответственности, установленной законом.
"По уточнённым данным, в территориальные отделы полиции для разбирательства доставлено 139 человек. К административной ответственности по статье 20.2. КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" привлечено 62 гражданина, остальные обязаны явкой в территориальный отдел полиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники полиции, наблюдая за проведением акции на Пушкинской площади, максимально избегали применения мер административного воздействия.
Участники несанкционированной акции за отмену поправок в Конституцию РФ на Пушкинской площади в Москве
Вчера, 12:18
Песков прокомментировал прошедшие несанкционированные акции
"После того, как группа граждан (Дмитриев А.П., Ларкин И.М., Исаев Р.М.) высказала призывы и организовала шествие по Страстному бульвару с последующей попыткой перекрытия проезжей части в районе дома №8 Петровского бульвара и созданием помех в дорожном движении, полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии были вынуждены пресечь нарушение общественного порядка в центре Москвы и обеспечить общественный порядок", - уточняют в полиции.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ГУМВДМоскваПроисшествия
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