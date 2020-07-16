В Москве 62 человека привлекли к ответственности после незаконной акции

"По уточнённым данным, в территориальные отделы полиции для разбирательства доставлено 139 человек. К административной ответственности по статье 20.2. КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" привлечено 62 гражданина, остальные обязаны явкой в территориальный отдел полиции", - говорится в сообщении.