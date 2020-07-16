В Москве 62 человека привлекли к ответственности после незаконной акции

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. К административной ответственности после вчерашней несанкционированной акции в Москве привлечены 62 из 139 задержанных, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Ранее столичное ГУМВД сообщило, что на несанкционированной акции в центре Москвы в среду вечером задержаны 132 человека, в отношении них решается вопрос о привлечении к ответственности, установленной законом.
"По уточнённым данным, в территориальные отделы полиции для разбирательства доставлено 139 человек. К административной ответственности по статье 20.2. КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" привлечено 62 гражданина, остальные обязаны явкой в территориальный отдел полиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники полиции, наблюдая за проведением акции на Пушкинской площади, максимально избегали применения мер административного воздействия.
"После того, как группа граждан (Дмитриев А.П., Ларкин И.М., Исаев Р.М.) высказала призывы и организовала шествие по Страстному бульвару с последующей попыткой перекрытия проезжей части в районе дома №8 Петровского бульвара и созданием помех в дорожном движении, полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии были вынуждены пресечь нарушение общественного порядка в центре Москвы и обеспечить общественный порядок", - уточняют в полиции.