https://ria.ru/20200716/1574451594.html
Слуцкий ответил на обвинения Великобритании в адрес России
Лондон ещё больше подрывает не только двусторонние отношения с Москвой, но и свой собственный авторитет, заявил РИА Новости глава думского комитета по... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:18
2020-07-16T16:47
доминик рааб
леонид слуцкий
великобритания
москва
лондон
в мире
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156243/80/1562438029_0:142:3072:1870_1400x0_80_0_0_29f7b24c18440404e2988e03c95e19d5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
доминик рааб, леонид слуцкий, великобритания, москва, лондон, в мире
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Лондон
ещё больше подрывает не только двусторонние отношения с Москвой
, но и свой собственный авторитет, заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий
, комментируя заявление главы британского МИД в отношении "вмешательства" России в британские выборы.
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб
в письменном заявлении в парламент утверждает, что Россия "почти наверняка" пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года, по этому факту возбуждено уголовное расследование.
"Британское руководство снова наступает все на те же антироссийские грабли и тем самым не только еще больше подрывает двусторонние отношения с Москвой, но и свой собственный авторитет", - сказал Слуцкий.
Он добавил, что заявления главы МИД Великобритании о мифическом вмешательстве России – "очередная русофобская чушь".
Российский парламентарий отметил, что обвинения во вмешательстве – это уже диагноз для западных политиков с названием "помешательство".
"Причем, обратите внимание, снова в речи Рааба фигурирует "почти наверняка". То есть опять на основании "хайли лайкли" при отсутствии, по признанию самого главы форин-офиса, конкретных свидетельств возбуждается уголовное дело? Где презумпция невиновности, где доказательства?" - сказал Слуцкий.