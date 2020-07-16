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Слуцкий ответил на обвинения Великобритании в адрес России
Лондон ещё больше подрывает не только двусторонние отношения с Москвой, но и свой собственный авторитет, заявил РИА Новости глава думского комитета по... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:47
доминик рааб
леонид слуцкий
великобритания
москва
лондон
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
доминик рааб, леонид слуцкий, великобритания, москва, лондон, в мире

Слуцкий ответил на обвинения Великобритании в адрес России

16:18 16.07.2020 (обновлено: 16:47 16.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Лондон ещё больше подрывает не только двусторонние отношения с Москвой, но и свой собственный авторитет, заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявление главы британского МИД в отношении "вмешательства" России в британские выборы.
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в письменном заявлении в парламент утверждает, что Россия "почти наверняка" пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года, по этому факту возбуждено уголовное расследование.
"Британское руководство снова наступает все на те же антироссийские грабли и тем самым не только еще больше подрывает двусторонние отношения с Москвой, но и свой собственный авторитет", - сказал Слуцкий.
Он добавил, что заявления главы МИД Великобритании о мифическом вмешательстве России – "очередная русофобская чушь".
Здание Государственной Думы РФ
8 июля, 11:44Голосование по поправкам в Конституцию
В Госдуме обсудят факты иностранного вмешательства в голосование
Российский парламентарий отметил, что обвинения во вмешательстве – это уже диагноз для западных политиков с названием "помешательство".
"Причем, обратите внимание, снова в речи Рааба фигурирует "почти наверняка". То есть опять на основании "хайли лайкли" при отсутствии, по признанию самого главы форин-офиса, конкретных свидетельств возбуждается уголовное дело? Где презумпция невиновности, где доказательства?" - сказал Слуцкий.
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Доминик РаабЛеонид СлуцкийВеликобританияМоскваЛондонВ мире
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