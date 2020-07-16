Слуцкий ответил на обвинения Великобритании в адрес России

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Лондон ещё больше подрывает не только двусторонние отношения с Москвой , но и свой собственный авторитет, заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий , комментируя заявление главы британского МИД в отношении "вмешательства" России в британские выборы.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в письменном заявлении в парламент утверждает, что Россия "почти наверняка" пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года, по этому факту возбуждено уголовное расследование.

"Британское руководство снова наступает все на те же антироссийские грабли и тем самым не только еще больше подрывает двусторонние отношения с Москвой, но и свой собственный авторитет", - сказал Слуцкий.

Он добавил, что заявления главы МИД Великобритании о мифическом вмешательстве России – "очередная русофобская чушь".

Российский парламентарий отметил, что обвинения во вмешательстве – это уже диагноз для западных политиков с названием "помешательство".