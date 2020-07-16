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Москалькова создаст группу по борьбе с нарушениями прав подозреваемых
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова планирует создать рабочую группу для решения проблем, связанных с фальсификацией уголовных дел и... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:17
татьяна москалькова
общество
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353
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353
60
татьяна москалькова, общество

Москалькова создаст группу по борьбе с нарушениями прав подозреваемых

16:17 16.07.2020
95
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова . Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова планирует создать рабочую группу для решения проблем, связанных с фальсификацией уголовных дел и защитой прав подозреваемых, написала омбудсмен в своем Instagram-аккаунте.
"Ко мне обратились представители общероссийского общественного объединения, которое занимается случаями фальсификаций уголовных дел, нарушениями прав подозреваемых, случаями невинно осужденных... а также разрабатывают предложения по усовершенствованию уголовного законодательства. Люди подняли животрепещущие проблемы, привели живые примеры несправедливого отношения к людям в ходе уголовных дел, рассказали свои личные истории нарушения прав. Вместе с представителями объединения договорились создать рабочую группу. Будем совместно работать", - написала Мосалькова в своем Instagram-аккаунте.
Омбудсмен добавила, что группа будет заниматься нарушениями в ходе проведения следственных действий, защитой прав заключенных, реабилитацией условно досрочно освобожденных и другим.
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Татьяна МоскальковаОбщество
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