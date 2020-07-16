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В Татарстане коронавирус подтвердили у трех работников районной больницы
Новая коронавирусная инфекция подтвердилась у трёх медицинских работников Васильевской районной больницы в Татарстане, все остальные сотрудники больницы ушли на РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:12
2020-07-16T16:12
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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КАЗАНЬ, 16 июл - РИА Новости.
Новая коронавирусная инфекция
подтвердилась у трёх медицинских работников Васильевской районной больницы в Татарстане
, все остальные сотрудники больницы ушли на самоизоляцию, сообщил замминистра здравоохранения республики Владимир Жаворонков.
"На данный момент мы подтверждаем, что, действительно, три медицинских работника имеют диагноз COVID-19. Все остальные сотрудники переведены на самоизоляцию. Мы контролируем их состояние, контролируем симптомы", - сказал Жаворонков журналистам.
При этом замминистра подчеркнул, что произошедшее не отражается на оказании помощи: все пациенты, нуждающиеся в лечении, получают помощь в Зеленодольской центральной районной больнице.
Также Жаворонков уточнил, что пока Васильевская больница закрыта в связи с проведением противоэпидемиологических мероприятий, принято решение провести и ремонт стационара.
Васильевская районная больница – филиал Зеленодольской центральной районной больницы, обслуживает порядка 40 тысяч человек. В настоящее время в больнице работают около 50 сотрудников.
По данным на 16 июля в Татарстане всего зарегистрировано 5126 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 3979 человек. Смертельных случаев от коронавируса подтверждено 26.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.