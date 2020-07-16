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Посольство сообщило о вывозном рейсе из Манилы во Владивосток 25 июля
Посольство России на Филиппинах сообщило о вывозном рейсе из Манилы во Владивосток 25 июля. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:12
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Посольство сообщило о вывозном рейсе из Манилы во Владивосток 25 июля

16:12 16.07.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Посольство России на Филиппинах сообщило о вывозном рейсе из Манилы во Владивосток 25 июля.
"Рейс а/к Якутия Манила - Владивосток SYL9907 25 июля в 14.05", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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