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В Челябинской области сняли ряд ограничений по коронавирусу
Челябинский губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии части ограничений, теперь могут работать кафе, рестораны, салоны красоты, бани и сауны,... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:14
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
алексей текслер
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, алексей текслер, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Челябинской области сняли ряд ограничений по коронавирусу

16:14 16.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Текслер
Алексей Текслер
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алексей Текслер. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 16 июл – РИА Новости. Челябинский губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии части ограничений, теперь могут работать кафе, рестораны, салоны красоты, бани и сауны, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ограничений в регионе. Так, могут возобновить работу рестораны, кафе, бары, столовые, закусочные и иные предприятия общественного питания", - говорится в сообщении.
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Также в полном объеме возобновляется работа салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань и саун, уточняется в сообщении.
Кроме того, в парках и других общественных пространствах смогут начать работу аттракционы, добавляется в сообщении.
По данным пресс-службы, вернуться к работе можно только с соблюдением методических рекомендаций Роспотребнадзора.
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Пресс-служба добавляет, что в регионе продолжает действовать масочный режим. По поручению Алексея Текслера будут усилены проверки организаций, работающих в сферах торговли и услуг на предмет соблюдения санитарных требований. Также в регионе действует режим повышенной готовности до 26 июля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлексей ТекслерФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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