https://ria.ru/20200716/1574451097.html
В Челябинской области сняли ряд ограничений по коронавирусу
Челябинский губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии части ограничений, теперь могут работать кафе, рестораны, салоны красоты, бани и сауны,... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:14
2020-07-16T16:14
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
коронавирусы
алексей текслер
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, алексей текслер, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
ЧЕЛЯБИНСК, 16 июл – РИА Новости.
Челябинский губернатор Алексей Текслер
подписал распоряжение о снятии части ограничений, теперь могут работать кафе, рестораны, салоны красоты, бани и сауны, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ограничений в регионе. Так, могут возобновить работу рестораны, кафе, бары, столовые, закусочные и иные предприятия общественного питания", - говорится в сообщении.
Также в полном объеме возобновляется работа салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань и саун, уточняется в сообщении.
Кроме того, в парках и других общественных пространствах смогут начать работу аттракционы, добавляется в сообщении.
По данным пресс-службы, вернуться к работе можно только с соблюдением методических рекомендаций Роспотребнадзора
.
Пресс-служба добавляет, что в регионе продолжает действовать масочный режим. По поручению Алексея Текслера будут усилены проверки организаций, работающих в сферах торговли и услуг на предмет соблюдения санитарных требований. Также в регионе действует режим повышенной готовности до 26 июля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.