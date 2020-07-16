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СПЧ предложил изучить уменьшение нагрузки при многодневном голосовании
Необходимо внимательно изучить, как уменьшить нагрузку на членов участковых комиссий и оплачивать их работу при проведении многодневного голосования, заявил... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:09
александр точенов
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр точенов, общество

СПЧ предложил изучить уменьшение нагрузки при многодневном голосовании

16:09 16.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГолосование на выборах
Голосование на выборах
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Необходимо внимательно изучить, как уменьшить нагрузку на членов участковых комиссий и оплачивать их работу при проведении многодневного голосования, заявил ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов.
"Надо посмотреть более внимательно и уточнить, как можно уменьшить эту нагрузку, как этот труд, а это труд, должен быть оплачен",- сказал он на заседании консультативной (экспертной) площадки при ЦИК.
Точенов пояснил, что при многодневном голосовании один день может выпасть на рабочий день, другие - выходные, которые должны оплачиваться члену участковой комиссии.
По его словам, для этого можно найти источники дополнительного финансирования, либо рассмотреть вопрос, чтобы члены комиссий работали на постоянной основе.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Вчера, 15:35
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