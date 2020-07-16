СПЧ предложил изучить уменьшение нагрузки при многодневном голосовании

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Необходимо внимательно изучить, как уменьшить нагрузку на членов участковых комиссий и оплачивать их работу при проведении многодневного голосования, заявил ответственный секретарь СПЧ Необходимо внимательно изучить, как уменьшить нагрузку на членов участковых комиссий и оплачивать их работу при проведении многодневного голосования, заявил ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов

"Надо посмотреть более внимательно и уточнить, как можно уменьшить эту нагрузку, как этот труд, а это труд, должен быть оплачен",- сказал он на заседании консультативной (экспертной) площадки при ЦИК.

Точенов пояснил, что при многодневном голосовании один день может выпасть на рабочий день, другие - выходные, которые должны оплачиваться члену участковой комиссии.