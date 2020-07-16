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СПЧ предложил изучить уменьшение нагрузки при многодневном голосовании
Необходимо внимательно изучить, как уменьшить нагрузку на членов участковых комиссий и оплачивать их работу при проведении многодневного голосования, заявил... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:09
2020-07-16T16:09
александр точенов
общество
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РИА Новости
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александр точенов, общество
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Необходимо внимательно изучить, как уменьшить нагрузку на членов участковых комиссий и оплачивать их работу при проведении многодневного голосования, заявил ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов
.
"Надо посмотреть более внимательно и уточнить, как можно уменьшить эту нагрузку, как этот труд, а это труд, должен быть оплачен",- сказал он на заседании консультативной (экспертной) площадки при ЦИК.
Точенов пояснил, что при многодневном голосовании один день может выпасть на рабочий день, другие - выходные, которые должны оплачиваться члену участковой комиссии.
По его словам, для этого можно найти источники дополнительного финансирования, либо рассмотреть вопрос, чтобы члены комиссий работали на постоянной основе.