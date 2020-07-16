Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200716/1574450821.html
Володин и Мишустин провели очную встречу
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр Михаил Мишустин провели очную встречу накануне ежегодного отчета правительства, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:28
анастасия кашеварова
михаил мишустин
госдума рф
вячеслав володин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574452321_0:344:3029:2048_1400x0_80_0_0_d72d813dd27dcc492245b173dbab1e24.jpg
https://ria.ru/20200716/1574437436.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574452321_0:344:3029:2048_1400x0_80_0_0_d72d813dd27dcc492245b173dbab1e24.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574452321_150:0:2881:2048_1400x0_80_0_0_913df70897daeafdd8e18f5e7fe59472.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574452321_491:0:2539:2048_1400x0_80_0_0_bce089deb80262351dc91c413eff3390.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анастасия кашеварова, михаил мишустин, госдума рф, вячеслав володин, политика

Володин и Мишустин провели очную встречу

16:08 16.07.2020 (обновлено: 16:28 16.07.2020)
192
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр Михаил Мишустин провели очную встречу накануне ежегодного отчета правительства, сообщила РИА Новости советник спикера ГД Анастасия Кашеварова.
Ежегодный отчет правительства состоится в Госдуме 22 июля.
"Да, подтверждаю (что такая встреча была). Перед отчетом", - сказала Кашеварова.
Она уточнила, что встреча прошла в очном формате.
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров
Вчера, 13:11
Мишустин рассказал о поддержке IT-отрасли
440003
Обсудить 1
Анастасия КашевароваМихаил МишустинГосдума РФВячеслав ВолодинПолитика
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Ленинградской области завели дело после гибели рабочего
Михаил Мишустин и Вячеслав Володин
Мишустин обсудил с Володиным основные темы отчета правительства в Госдуме
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Клишас не поддержал предложение ЦИК о переносе единого дня голосования
Крым
В Крыму призвали Киев забыть о планах по возвращению полуострова
Пассажирский самолет в небе
Посольство сообщило о вывозном рейсе из Манилы во Владивосток 25 июля
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Избиркомы поддержали многодневное голосование осенью, заявила Памфилова
Борис Титов и Сергей Шнуров на съезде Всероссийской политической Партии РОСТА
Титов сообщил о намерении Шнурова участвовать в выборах в Госдуму
Эльмар Мамедъяров
Эксперты прокомментировали отставку главы МИД Азербайджана
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил необходимость учитывать настроения россиян
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Роухани обсудили противодействие коронавирусу
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
ЦИК хотел бы продолжить взаимодействие с ОП и СПЧ на осенних выборах
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В Татарстане коронавирус подтвердили у трех работников районной больницы
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова допустила использование придомового голосования в будущем
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
В "Единой России" прокомментировали идею многодневного голосования
Девушка с черными волосами
Загадочная находка в ванной заставила женщину заподозрить мужа в измене
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:46Экс-глава спорта России рассказал о безопасности во время Олимпиады-80
06:43В Иркутске обнаружили две нелегальные мастерские по изготовлению оружия
06:42В Бурятии потушили возгорание в Тункинском нацпарке
06:42Диетолог объяснил, почему не стоит худеть к лету
06:41В Сеуле предложили провести межпарламентские переговоры с КНДР
06:38Первую российскую лунную станцию протестируют оборудованием из США
06:35В Красноярске возбудили дело о похищении четырехлетнего ребенка
06:33В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев признал, что население Хабаровского края устало от Шпорта
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
05:32В Венесуэле подтвердили задержание колумбийского судна с гумпомощью
Лента новостейМолния