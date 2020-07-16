https://ria.ru/20200716/1574450821.html
Володин и Мишустин провели очную встречу
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр Михаил Мишустин провели очную встречу накануне ежегодного отчета правительства, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:08
2020-07-16T16:28
анастасия кашеварова
михаил мишустин
госдума рф
вячеслав володин
политика
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https://ria.ru/20200716/1574437436.html
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анастасия кашеварова, михаил мишустин, госдума рф, вячеслав володин, политика