Более 42 тысяч московских выпускников сдали ЕГЭ по обществознанию и химии

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Экзамены по обществознанию и химии прошли в четверг в Экзамены по обществознанию и химии прошли в четверг в Москве в рамках проведения основного периода ЕГЭ, обществознание стало одним из самых востребованных предметов среди выпускников, его сдавали 33 тысячи человек, химию – 9 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

Отмечается, что на участие в ЕГЭ 16 июля зарегистрировались около 42 тысяч человек, из которых более 33 тысяч выбрали обществознание и свыше 9 тысяч – химию. В этом году ЕГЭ сдают только те выпускники, которые собираются поступать в вузы.

"Обществознание уже несколько лет подряд становится одним из самых популярных и востребованных предметов по выбору среди московских выпускников. Сегодня его сдавали 33 тысячи выпускников. Это самый популярный предмет после русского языка и профильной математики. Стабильно высокий интерес также наблюдается и к экзаменам по естественно-научным предметам. Химию сдали более 9 тысяч человек. Все экзамены прошли в штатном режиме", – рассказала вице-мэр.

По ее словам, для проведения ЕГЭ было организовано свыше 5,5 тысячи аудиторий в более 370 пунктах проведения экзаменов (ППЭ). Экзамен по обществознанию длится 3 часа 55 минут, по химии – 3 часа 30 минут. Результаты будут доступны для ознакомления в личных кабинетах участников на официальном портале мэра и правительства Москвы не позднее 30 июля. Участнику будет доступна детальная информация о полученных баллах, максимальных первичных баллах по заданиям, а также возможность скачать электронные образы своих бланков.