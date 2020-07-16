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Более 42 тысяч московских выпускников сдали ЕГЭ по обществознанию и химии
Экзамены по обществознанию и химии прошли в четверг в Москве в рамках проведения основного периода ЕГЭ, обществознание стало одним из самых востребованных... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:16
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социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), анастасия ракова , москва, образование - общество, общество

Более 42 тысяч московских выпускников сдали ЕГЭ по обществознанию и химии

16:07 16.07.2020 (обновлено: 16:16 16.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий АньковСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Экзамены по обществознанию и химии прошли в четверг в Москве в рамках проведения основного периода ЕГЭ, обществознание стало одним из самых востребованных предметов среди выпускников, его сдавали 33 тысячи человек, химию – 9 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Отмечается, что на участие в ЕГЭ 16 июля зарегистрировались около 42 тысяч человек, из которых более 33 тысяч выбрали обществознание и свыше 9 тысяч – химию. В этом году ЕГЭ сдают только те выпускники, которые собираются поступать в вузы.
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"Обществознание уже несколько лет подряд становится одним из самых популярных и востребованных предметов по выбору среди московских выпускников. Сегодня его сдавали 33 тысячи выпускников. Это самый популярный предмет после русского языка и профильной математики. Стабильно высокий интерес также наблюдается и к экзаменам по естественно-научным предметам. Химию сдали более 9 тысяч человек. Все экзамены прошли в штатном режиме", – рассказала вице-мэр.
По ее словам, для проведения ЕГЭ было организовано свыше 5,5 тысячи аудиторий в более 370 пунктах проведения экзаменов (ППЭ). Экзамен по обществознанию длится 3 часа 55 минут, по химии – 3 часа 30 минут. Результаты будут доступны для ознакомления в личных кабинетах участников на официальном портале мэра и правительства Москвы не позднее 30 июля. Участнику будет доступна детальная информация о полученных баллах, максимальных первичных баллах по заданиям, а также возможность скачать электронные образы своих бланков.
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"Основной период ЕГЭ проходит в этом году с 3 по 25 июля. Следующие экзамены состоятся 20 июля. В этот день выпускники будут сдавать биологию и письменную часть иностранных языков. Всего на участие в ЕГЭ в 2020 году в Москве зарегистрировано около 80 тысяч участников, из них около 64 тысяч – это выпускники текущего года, более 13 тысяч – выпускники прошлых лет и около 2 тысяч – обучающиеся СПО и иностранных образовательных организаций. Для участников, которые по уважительным причинам не смогут сдать ЕГЭ в июле, предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе", - отметила Ракова.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Анастасия РаковаМоскваОбразование - ОбществоОбщество
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