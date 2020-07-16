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В Крыму призвали Киев забыть о планах по возвращению полуострова
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал представителей Украины перестать вынашивать... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:06
россия
юрий гемпель
николай маломуж
служба безопасности украины
украина
в мире
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россия, юрий гемпель, николай маломуж, служба безопасности украины, украина, в мире

В Крыму призвали Киев забыть о планах по возвращению полуострова

16:06 16.07.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал представителей Украины перестать вынашивать мифические планы и забыть про возвращение полуострова.
Ранее бывший глава службы внешней разведки СБУ Николай Маломуж в интервью украинским СМИ предложил переходный период по возвращению Крыма обратно под украинскую юрисдикцию. В частности, по его мнению, в Крыму можно создать "свободную экономическую зону под международным руководством и с привлечением зарубежных инвесторов". Маломуж полагает, что со временем полуостров для России станет экономически невыгоден и финансово неподъемен.
"Прежде всего, крымчане никогда не позволят киевским властям забрать Крым и вернуть полуостров в состав Украины. Плюс ко всему за нами стоит народ огромной страны, который понимает, что Крым воссоединился с Российской Федерацией с соблюдением всех демократических норм и международных прав. Уважаемые украинские коллеги, дайте крымчанам спокойно жить и прекратите вынашивать мифические планы возвращения Крыма. Этого никогда не будет. Забудьте, что Крым когда-то входил в состав Украины", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, Украине пора прекратить спекулировать и паразитировать на теме Крыма.
"Есть куда важнее темы для Украины. И первая из них – налаживание добрососедских отношений с Россией", - подчеркнул Гемпель.
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Вчера, 15:22
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