МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Болгария планирует отменить карантин для туристов, Болгария планирует отменить карантин для туристов, сообщает TourDom.

С 16 июля Болгария обновит список государств, граждане которых смогут прибывать в страну без обязательного двухнедельного карантина и тестов на коронавирус. Нововведение распространяется на туристов из Норвегии, Швейцарии, Монако, Японии, Грузии, Украины и еще ряда стран, среди которых России нет. Гостей ждут, несмотря на продление правительством чрезвычайной эпидемиологической ситуации до 31 июля этого года.

Болгарский национальный перевозчик поставил в расписание рейсы из Софии в Москву на 3 августа, пишет издание. Представители местных турфирм ожидают возобновления чартеров с 15 августа. Но официальных решений о начале авиасообщения пока нет.

Туроператоры говорят, что, если по качеству сервиса Болгарии трудно спорить с Турцией, но она может конкурировать с другими странами за счет низких цен. Они намерены привлекать россиян невысокой стоимостью проживания.