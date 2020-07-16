В Уфе будут судить сотрудницу приюта, унижавшую детей

УФА, 16 июл – РИА Новости. Сотрудница детского приюта в Сотрудница детского приюта в Уфе , опубликовавшая в соцсети видео, как унижает подростков, заставляя их бить друг друга, предстанет перед судом за жестокое обращение с детьми, сообщили в прокуратуре Башкирии.

В мае 2020 года в социальных сетях появилось видео, в котором сотрудница детского приюта в Уфе провоцирует подростков на драки, унижает их, используя нецензурную лексику. В ее отношении было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением". Во время допроса девушка заявляла следователям, что сняла и выложила видео с дракой детей, полагая, что это смешно.

"Обвиняемая – 22-летняя Адиля Нуруллина, исполняя обязанности воспитателя младшей группы, потребовала от одного воспитанника ударить трехлетнего ребенка, кроме того, заклеила 9-летней девочке рот скотчем, выражалась нецензурной бранью и ударила ее линейкой по рукам. Все происходящее она засняла на камеру своего мобильного телефона и выложила в социальную сеть Instagram", - сообщает подробности инцидента прокуратура Башкирии, отметив, что девушка не признала вину в совершении преступления.

"Прокуратура Калининского района города Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, которое после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении надзорного органа.

По данным ведомства, по результатам рассмотрения внесенного в адрес министра семьи, труда и социальной защиты населения республики представления трудовой договор с Нуруллиной расторгнут за совершение аморального проступка, директор приюта уволен по собственному желанию, пять сотрудников детского учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности, детям оказана психологическая помощь.