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В Уфе будут судить сотрудницу приюта, унижавшую детей
Сотрудница детского приюта в Уфе, опубликовавшая в соцсети видео, как унижает подростков, заставляя их бить друг друга, предстанет перед судом за жестокое... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:04
уфа
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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уфа, происшествия

В Уфе будут судить сотрудницу приюта, унижавшую детей

16:04 16.07.2020
394
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
УФА, 16 июл – РИА Новости. Сотрудница детского приюта в Уфе, опубликовавшая в соцсети видео, как унижает подростков, заставляя их бить друг друга, предстанет перед судом за жестокое обращение с детьми, сообщили в прокуратуре Башкирии.
В мае 2020 года в социальных сетях появилось видео, в котором сотрудница детского приюта в Уфе провоцирует подростков на драки, унижает их, используя нецензурную лексику. В ее отношении было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением". Во время допроса девушка заявляла следователям, что сняла и выложила видео с дракой детей, полагая, что это смешно.
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"Обвиняемая – 22-летняя Адиля Нуруллина, исполняя обязанности воспитателя младшей группы, потребовала от одного воспитанника ударить трехлетнего ребенка, кроме того, заклеила 9-летней девочке рот скотчем, выражалась нецензурной бранью и ударила ее линейкой по рукам. Все происходящее она засняла на камеру своего мобильного телефона и выложила в социальную сеть Instagram", - сообщает подробности инцидента прокуратура Башкирии, отметив, что девушка не признала вину в совершении преступления.
"Прокуратура Калининского района города Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, которое после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении надзорного органа.
По данным ведомства, по результатам рассмотрения внесенного в адрес министра семьи, труда и социальной защиты населения республики представления трудовой договор с Нуруллиной расторгнут за совершение аморального проступка, директор приюта уволен по собственному желанию, пять сотрудников детского учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности, детям оказана психологическая помощь.
Кроме того, по факту опубликования видео с детьми бывшая воспитательница привлечена к административной ответственности по статье "разглашение информации с ограниченным доступом", её руководитель – по статье "нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права".
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