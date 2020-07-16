Забайкальский край вырос в инвестрейтинге регионов по всем показателям

Результаты ежегодного рейтинга были представлены 9 июля на заседании наблюдательного совета АСИ под председательством президента РФ Владимира Путина. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики. Забайкальский край поднялся в рейтинге сразу на 30 пунктов и сейчас занимает 54-е место.

"Рост пошел по всем показателям. Особенно стоит отметить группы показателей "институты для бизнеса". Это открытость региональной власти, которая оценивается предпринимателями, это канал прямой связи с предпринимателями у губернатора, это более высокая оценка по работе специализированных организаций привлечения инвестиций, также заработал на новых основаниях Совет по привлечению инвестиций, куда входят ведущие предприниматели региона. Это означает, что фокус региональной власти поменялся на создание дополнительных условий, и это отразилось в такой впечатляющей динамике", - сказал Пироженко.

