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Забайкальский край
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Забайкальский край вырос в инвестрейтинге регионов по всем показателям
Забайкальский край вырос в Национальногм рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ по всем показателям, в частности, за счет открытости... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:03
забайкальский край
агентство стратегических инициатив (аси)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
агентство стратегических инициатив (аси)

Забайкальский край вырос в инвестрейтинге регионов по всем показателям

16:03 16.07.2020
57
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВид на город Чита с Титовской сопки
Вид на город Чита с Титовской сопки
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
ЧИТА, 16 июл - РИА Новости. Забайкальский край вырос в Национальногм рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ по всем показателям, в частности, за счет открытости региональной власти, считает заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив Александр Пироженко.
Пироженко выступил в четверг в эфире на портале "Твой Дальний Восток".
Результаты ежегодного рейтинга были представлены 9 июля на заседании наблюдательного совета АСИ под председательством президента РФ Владимира Путина. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики. Забайкальский край поднялся в рейтинге сразу на 30 пунктов и сейчас занимает 54-е место.
"Рост пошел по всем показателям. Особенно стоит отметить группы показателей "институты для бизнеса". Это открытость региональной власти, которая оценивается предпринимателями, это канал прямой связи с предпринимателями у губернатора, это более высокая оценка по работе специализированных организаций привлечения инвестиций, также заработал на новых основаниях Совет по привлечению инвестиций, куда входят ведущие предприниматели региона. Это означает, что фокус региональной власти поменялся на создание дополнительных условий, и это отразилось в такой впечатляющей динамике", - сказал Пироженко.
Вид города Читы с воздуха
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Забайкальский крайАгентство стратегических инициатив (АСИ)
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