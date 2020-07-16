Московская полиция отметила снижение числа убийств и изнасилований

"Существенно снизилось количество: убийств - на 19%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - на 23,7%, изнасилований - на 34,7%", - говорится в сообщении.

Правоохранители также отчитались о снижении числа грабежей (на 33,2%), разбойных нападений (28,9%) и краж (11,4%). Помимо этого, на 24,5% сократилось число преступлений в общественных местах.

В сообщении подчеркивается значимость работы участковых по профилактике — количество преступлений в жилом секторе снизилось на 13,6%.