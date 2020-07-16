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Московская полиция отметила снижение числа убийств и изнасилований
В Москве за шесть месяцев на 19% снизилось количество убийств, почти на 35% — изнасилований, сообщается на сайте ГУМВД по Москве. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:03
москва
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
москва, общество

Московская полиция отметила снижение числа убийств и изнасилований

16:03 16.07.2020
126
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В Москве за шесть месяцев на 19% снизилось количество убийств, почти на 35% — изнасилований, сообщается на сайте ГУМВД по Москве.
"Существенно снизилось количество: убийств - на 19%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - на 23,7%, изнасилований - на 34,7%", - говорится в сообщении.
Правоохранители также отчитались о снижении числа грабежей (на 33,2%), разбойных нападений (28,9%) и краж (11,4%). Помимо этого, на 24,5% сократилось число преступлений в общественных местах.
В сообщении подчеркивается значимость работы участковых по профилактике — количество преступлений в жилом секторе снизилось на 13,6%.
Всего за шесть месяцев 2020 года в Москве совершено более 71 тысячи преступлений.
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