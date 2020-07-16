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Уральский "Сусанин". Как турфирма из Челябинска выжила в карантин
Предприниматель из Челябинска Анатолий Гуревич во время пандемии коронавируса сумел сохранить компанию и коллектив сотрудников, а также составить конкуренцию... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:02
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РИА Новости
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корпорация мсп, мсп банк

Уральский "Сусанин". Как турфирма из Челябинска выжила в карантин

16:02 16.07.2020
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© Fotolia / zinaidasopina112Билет на самолет
Билет на самолет
© Fotolia / zinaidasopina112
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Предприниматель из Челябинска Анатолий Гуревич во время пандемии коронавируса сумел сохранить компанию и коллектив сотрудников, а также составить конкуренцию московским туристическим фирмам.
Свою компанию "Сусанин" Анатолий Гуревич с братом Яковом организовали в 2000 году – они работают в основном с юридическим лицами, занимаются организацией деловых поездок. Отвечая на вопрос, почему было выбрано такое название, Анатолий смеясь, объясняет: хотелось, чтобы фирму запоминали сразу. Чтобы не дублировать многочисленные названия с приставкой "трэвел", выбрали "Сусанин".
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До этого братья занимались консалтингом, много ездили по стране. В какой-то момент решили не обращаться к посредникам, а работать на себя. "Была такая логика: зачем кому-то платить деньги за организацию моих командировок, когда проще сделать фирму, которая будет обслуживать нас и наших друзей. И через полгода мы поняли, что на самих себе заработать деньги нельзя, можно только потерять, ведь нужно платить зарплату, содержать людей и так далее. Так что решили уже заниматься этим как бизнесом", - рассказывает генеральный директор.
За 20 лет удалось научиться многому: собрать штат из 55 профессиональных сотрудников, научиться находить гостиницы, которых нет на популярных ресурсах, выгодно бронировать авиа и железнодорожные билеты.
"Работаем, в первую очередь, по России – от Калининграда до Сахалина. Специализируемся на том, что нельзя найти в привычном онлайне, а таких гостиниц у нас в стране много", - рассказывает Анатолий. Постепенно "Сусанин" стал работать и с физическими лицами и заниматься организацией туристических поездок. "Мы – большая компания и можем использовать наш опыт и в работе с обычными туристами. В основном к нам обращаются челябинцы, а уже дальше – выполняем все, что они закажут". Но это, отмечает владелец, не является основным направлением деятельности.
Один из главных плюсов в организации командировок – отсутствие привычной для турбизнеса сезонности. Люди ездят по делам круглый год, исключение составляют лишь зимние праздники и июль-август, сезон отпусков. И то, отмечает Анатолий, спад в это время незначительный. В этом году во время эпидемии коронавируса компания "Сусанин" была вынуждена перейти на удаленную работу вместе со всей страной в конце марта. Привычный объем работы уменьшился примерно в три раза. Однако, делится Анатолий, в командировки, хоть и меньше, но люди все равно продолжали ездить. Это и позволило братьям Гуревич сохранить часть бизнеса.
"Было много закрытых регионов, а ездить людям все равно было надо. Организовать поездку в город, где карантин, стало гораздо сложнее: очень много нюансов, что можно, что нельзя. Все нужно согласовывать с разными службами, бумаги оформлять определенным образом. Этим мы и занимались. Плюс достаточно большой объем работы был связан со всевозможными компаниями, которые имеют вахтовых работников, например, на Севере. Перед тем, как доставить людей на место работы, их нужно было поместить на двухнедельный карантин. Выезжая на большую землю, они тоже должны были пройти карантин. И эта большая организационная работа просто нас спасла", - рассказывает Гуревич.
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Анатолий говорит, что его фирма выигрывала во многом у аналогичных столичных компаний – и по стоимости услуг, и по навыкам сотрудников. В итоге, многие заказы приходили из городов за сотни километров от Челябинска.
Однако, сложности возникали не только организационные. Так, компания лишилась привычных кредитов, которыми пользовалась для пополнения оборотных средств. Большим подспорьем стали два кредита в МСП Банке: первый в рамках программы поддержки и сохранения занятости работников по ставке 0% годовых, второй – в рамках возобновления деятельности по ставке 2% годовых. Кстати, второй кредит в будущем можно будет полностью списать за счет субсидии Минэкономразвития при сохранении 90% штата.
Сейчас ограничения в Челябинске сохраняются. Для сотрудников компании, как и для всех, это тяжелый период. "Людям сложно работать удаленно – падает отдача. С июня я пошел на то, чтобы по три человека попеременно выходили в офис. Одной фразой ответить на вопрос о том, когда мы восстановимся, – нельзя. Какие-то части бизнеса восстановятся быстрее, другие – медленнее. Я по натуре не оптимист, а реалист. Предпочитаю ситуацию недооценить, тогда в будущем будет лучше", - говорит Анатолий Гуревич.
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