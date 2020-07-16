https://ria.ru/20200716/1574449985.html
Штабы Тихановской, Бабарико и Цепкало заявили об объединении усилий
Штабы кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, а также команды непрошедших регистрацию в качестве кандидатов экс-главы администрации Парка... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:00
2020-07-16T16:28
валерий цепкало
президентская кампания в белоруссии
светлана тихановская
виктор бабарико
белоруссия
в мире
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Владимир Ф. Быченков
Не умеют люди достойно проигрывать, суетой занимаются.
24
Хромцов Александр Хромцов
Как он держится за власть,уму не постижимо,настоящий авторитарный режим он устроил в Белоруссии.
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий цепкало, президентская кампания в белоруссии, светлана тихановская, виктор бабарико, белоруссия, в мире
МИНСК, 16 июл – РИА Новости.
Штабы кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской
, а также команды непрошедших регистрацию в качестве кандидатов экс-главы администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало
и экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико
решили объединить усилия с целью проведения честных выборов в стране, говорится в заявлении.
Заявление принято в четверг по итогам встречи штабов Тихановской, Цепкало и Бабарико.
"Мы объединяем свои усилия... Мы проведем повторные честные выборы после 9 августа 2020 года", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой штаба Бабарико.
Согласно заявлению, усилия основаны на пяти принципах общей предвыборной кампании, в частности, они намерены "призывать избирателей прийти на выборы 9 числа 2020 года и голосовать", а также будут информировать избирателей "о необходимости защищать свой голос разными способами".
Штабы будут призывать граждан участвовать в инициативах за честные выборы, становиться в их рамках наблюдателями, а также "призывать в момент голосования использовать механизмы, которые будут предложены, для фиксации своего голоса и явки".
Они ставят своей целью освобождение политзаключенных, экономических заключенных, предоставление права на пересмотр дел в независимых и честных судах.
"Мы продолжаем работать", - подчеркивается в заявлении.
В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять человек, отказав двоим. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Проходящая кампания сопровождается задержаниями сторонников претендентов на пост президента, альтернативных Лукашенко, а также несанкционированными акциями протеста.