Штабы Тихановской, Бабарико и Цепкало заявили об объединении усилий

Заявление принято в четверг по итогам встречи штабов Тихановской, Цепкало и Бабарико.

"Мы объединяем свои усилия... Мы проведем повторные честные выборы после 9 августа 2020 года", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой штаба Бабарико.

Согласно заявлению, усилия основаны на пяти принципах общей предвыборной кампании, в частности, они намерены "призывать избирателей прийти на выборы 9 числа 2020 года и голосовать", а также будут информировать избирателей "о необходимости защищать свой голос разными способами".

Штабы будут призывать граждан участвовать в инициативах за честные выборы, становиться в их рамках наблюдателями, а также "призывать в момент голосования использовать механизмы, которые будут предложены, для фиксации своего голоса и явки".

Они ставят своей целью освобождение политзаключенных, экономических заключенных, предоставление права на пересмотр дел в независимых и честных судах.

"Мы продолжаем работать", - подчеркивается в заявлении.