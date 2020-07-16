Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200716/1574449985.html
Штабы Тихановской, Бабарико и Цепкало заявили об объединении усилий
Штабы кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, а также команды непрошедших регистрацию в качестве кандидатов экс-главы администрации Парка... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:28
валерий цепкало
президентская кампания в белоруссии
светлана тихановская
виктор бабарико
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574391365_0:434:2763:1988_1400x0_80_0_0_a3e46b9ae324fc42b743287722d0ef1d.jpg
https://ria.ru/20200715/1574412050.html
https://ria.ru/20200707/1574004589.html
Не умеют люди достойно проигрывать, суетой занимаются.
24
Как он держится за власть,уму не постижимо,настоящий авторитарный режим он устроил в Белоруссии.
21
6
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574391365_0:434:2763:1988_1400x0_80_0_0_a3e46b9ae324fc42b743287722d0ef1d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574391365_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_d76a5bef3a8c441b0833fa2c307b3459.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574391365_213:0:2261:2048_1400x0_80_0_0_16e46bc509e8cad0a6524479bdede136.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий цепкало, президентская кампания в белоруссии, светлана тихановская, виктор бабарико, белоруссия, в мире

Штабы Тихановской, Бабарико и Цепкало заявили об объединении усилий

16:00 16.07.2020 (обновлено: 16:28 16.07.2020)
1857
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОчередь у здания ЦИК Белоруссии в Минске
Очередь у здания ЦИК Белоруссии в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 16 июл – РИА Новости. Штабы кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, а также команды непрошедших регистрацию в качестве кандидатов экс-главы администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало и экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико решили объединить усилия с целью проведения честных выборов в стране, говорится в заявлении.
Заявление принято в четверг по итогам встречи штабов Тихановской, Цепкало и Бабарико.
"Мы объединяем свои усилия... Мы проведем повторные честные выборы после 9 августа 2020 года", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой штаба Бабарико.
Согласно заявлению, усилия основаны на пяти принципах общей предвыборной кампании, в частности, они намерены "призывать избирателей прийти на выборы 9 числа 2020 года и голосовать", а также будут информировать избирателей "о необходимости защищать свой голос разными способами".
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
15 июля, 22:17
В ООН прокомментировали ситуацию в Белоруссии
Штабы будут призывать граждан участвовать в инициативах за честные выборы, становиться в их рамках наблюдателями, а также "призывать в момент голосования использовать механизмы, которые будут предложены, для фиксации своего голоса и явки".
Они ставят своей целью освобождение политзаключенных, экономических заключенных, предоставление права на пересмотр дел в независимых и честных судах.
"Мы продолжаем работать", - подчеркивается в заявлении.
В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять человек, отказав двоим. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Проходящая кампания сопровождается задержаниями сторонников претендентов на пост президента, альтернативных Лукашенко, а также несанкционированными акциями протеста.
Президентская гонка в Белоруссии: кто дойдет до финала?
7 июля, 14:16
Президентская гонка в Белоруссии: кто дойдет до финала?
41200006
Обсудить 6
Валерий ЦепкалоПрезидентская кампания в БелоруссииСветлана ТихановскаяВиктор БабарикоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Не умеют люди достойно проигрывать, суетой занимаются.
16 июля, 16:43
Владимир Ф. Быченков
1510008
Как он держится за власть,уму не постижимо,настоящий авторитарный режим он устроил в Белоруссии.
16 июля, 17:14
Хромцов Александр Хромцов
6101112
Рекомендуем
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Маас ответил на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
Народный артист СССР Василий Лановой во время пресс-конференции на тему: Столица готовится к 9 мая: акция Москва – с заботой об истории. 9 апреля 2019
Лановой предложил провести шествие "Бессмертного полка" в следующем году
Бульдозер
Житель Сочи незаконно продал бульдозер знакомого, чтобы открыть бизнес
Препараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Эльмар Мамедъяров
Эксперты прокомментировали отставку главы МИД Азербайджана
Девушка с черными волосами
Загадочная находка в ванной заставила женщину заподозрить мужа в измене
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий ответил на обвинения Великобритании в адрес России
Полиция
Московская полиция отметила снижение числа убийств и изнасилований
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Белгазпромбанка
Сотрудник правоохранительных органов охраняет двор с не взорвавшимся снарядом после обстрела со стороны Армении в деревне Агдам, Азербайджан
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по АЭС
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
Защита Сафронова прокомментировала секретные документы по его делу
Крым
В Крыму призвали Киев забыть о планах по возвращению полуострова
Кандидат в президенты Белорусии Виктор Бабарико
Суд отклонил жалобу на отказ в регистрации Бабарико кандидатом
Погибший на окраине Горловки наемник из США Шон Фуллер с позывным Техас
Погибший под Горловкой диверсант был "наемником из США", заявили в ДНР
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
В СК заявили о наличии неопровержимых доказательств вины Фургала
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:46Экс-глава спорта России рассказал о безопасности во время Олимпиады-80
06:43В Иркутске обнаружили две нелегальные мастерские по изготовлению оружия
06:42В Бурятии потушили возгорание в Тункинском нацпарке
06:42Диетолог объяснил, почему не стоит худеть к лету
06:41В Сеуле предложили провести межпарламентские переговоры с КНДР
06:38Первую российскую лунную станцию протестируют оборудованием из США
06:35В Красноярске возбудили дело о похищении четырехлетнего ребенка
06:33В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев признал, что население Хабаровского края устало от Шпорта
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
05:32В Венесуэле подтвердили задержание колумбийского судна с гумпомощью
Лента новостейМолния